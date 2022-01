Jorge Javier Vázquez ha tildado a Antonio David Flores como ‘el penas’, mote con el que deja claro su intención de hacerse la víctima. El presentador no se cree su dolor, tampoco la rueda de prensa supuestamente improvisada que dio en plena calle para explicar su relación con Marta Riesco. Precisamente estas palabras han sido las que han hecho estallar a Rocío Flores, quien no ha desaprovechado la oportunidad y le ha contestado, no siendo esta la primera vez que lo hace. La joven está cansada de este tipo de ataques por parte del comunicador y se ha dirigido a él: «Pena me das tú a mí». Con un tono muy irónico, ha respondido a las preguntas del reportero, pues está cansada de las críticas recibidas los últimos días.

Vídeo: Europa Press

Cabe señalar que Jorge Javier también tachó a la nieta de Rocío Jurado de «soberbia y antipática» en sus últimas intervenciones televisivas, las cuales, por cierto, habían servido para contar cómo se sentía ante determinados dramas familiares. Aunque él y Rocío Flores tuvieron una buena relación en el pasado cuando ella defendía a su padre en el plató de ‘GH VIP’, ya nada queda de esa sintonía. El aprecio que existía ha quedado enterrado bajo tierra y ya ninguno esconde sus sentimientos, por lo que esta batalla no ha hecho más que empezar. ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ dinamitó la amistad que les unía y ya nada queda de este vínculo que parecía traspasar las cámaras.

Los últimos días de la vida de los Flores no está siendo fácil. La confirmación de la relación de Marta Riesco y Antonio David ha puesto a todos en primera línea mediática y algunos de ellos han salido del paso para explicarse. Justamente sobre ella ha sido preguntada Rocío Flores, que ha desvelado cómo se dirigirá hacia ella a partir de ahora. A pesar de que es consciente de que ella y su padre están unidos a nivel sentimental, Rocío no tiene ninguna intención de cambiar ciertas cosas en su relación. Necesita tiempo y, de momento, se niega a tener una conversación con la periodista, ya que no se siente preparada. Ella misma lo explicó hace tan solo unas horas en ‘El programa de Ana Rosa’, donde se confesó acerca de la reportera: «Ella respetará mis tiempos y yo respetaré muchas cosas. No quiero tener ahora mismo una conversación con Marta Riesco, pero no porque tenga nada en contra de ella, sino porque no puedo ahora».

Esta nueva historia de amor está dando mucho que hablar en diferentes programas de televisión. Aunque Marta Riesco ha desactivado los comentarios de su red social para no recibir críticas, la periodista se enfrenta a un tsunami desde el pasado miércoles, fecha en la que se conoció su relación sentimental. Numerosos colaboradores aseguran que el romance comenzó antes de su separación, pero ¿saldrán nuevos datos los próximos días?