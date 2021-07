La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha vuelto a mostrar su indignación por el papel que está ejerciciendo su madre, Rocío Carrasco, y lanza un zasca que implica a su abuela, Rocío Jurado.

Rocío Flores está viviendo con intensidad todas las polémicas que está protagonizando su familia. La colaboradora de televisión está pendiente por un lado de la final de ‘Supervivientes’, en la que está Olga Moreno, a la que ha estado defendiendo durante 100 días de concurso. Además, tiene que escuchar algunas preguntas que le hacen los medios de comunicación sobre la nueva faceta de su madre como colaboradora de ‘Sálvame’.

La joven ha acudido este viernes al plató de ‘El programa del verano’, con el que colabora. Aunque normalmente se va del plató de su programa tras hablar de ‘Supervivientes’, esta vez ha preferido quedarse durante la emisión de toda la sección. Ha tenido que ver algunos vídeos incómodos, como el de su madre dirigiéndose a su tío Amador Mohedano. En este vídeo, Rocío asegura que su madre nunca le había necesitado para triunfar en el mundo de la música.

Después, ha tenido que ver la respuesta de Amador Mohedano a Rocío Carrasco, en el que aseguraba que no le importaba lo que pensara su sobrina. En este momento, Rocío Flores ha tenido que explicar que ella desconoce la existencia de los ya tan mencionados diarios de Rocío Jurado, que en todo caso «sería para los tres hijos, porque mi abuela tenía tres hijos», explica refiriéndose también a Gloria Camila y José Fernando.

Rocío Flores opina sobre la polémica entre su madre y Amador

Cansada ya de tantas polémicas, Rocío Flores ha querido decir una frase clave que demuestra cómo serían las cosas si su abuela estuviera viva: «Si mi abuela estuviese viva, otro gallo cantaría. Nada de lo que está pasando ahora, hubiera pasado», dice con indignación.

Aunque ha preferido mantenerse al margen durante la emisión de la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, parece que poco a poco va haciendo público más sensaciones que tiene respecto a su madre. Con esta última declaración, Rocío Flores deja claro lo que piensa del nuevo papel que ha decidido llevar a cabo su madre desde que terminara la primera temporada de su desgarrador testimonio.

Acaba de desvelar si su padre estará en Madrid para recibir a Olga

Rocío Flores ha explicado que no es la única que tiene previsto estar en Madrid para recibir a la malagueña como se merece, tanto como si gana como si no. La joven ha explicado que su padre viajará en las próximas horas para abrazarla, aunque ese encuentro tenga que tener lugar fuera de Mediaset.

Si bien su reencuentro podía tener lugar en su casa en Málaga, él prefiere no esperar y para ello no ha dudado en viajar a Madrid. Sabe que Olga le necesita, más aún si se tiene en cuenta que tiene que explicarle todo lo que ha pasado durante su ausencia. Y es que, cabe recordar que durante el reality se han visto todos los capítulos de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ y han sido muchos los que han cargado contra Olga Moreno. Aunque su familia confía en que este viernes Olga se cuelgue el cartel de ganadora y pueda alzar el cheque, aún no hay nada decidido. Son muchas las líneas de recarga que han dispuesto para que ella consiga su sueño y muy pronto se descubrirá si este se hace o no realidad.