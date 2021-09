«Para que os lo voy a explicar si no lo queréis entender», ha asegurado la hija de José Ortega Cano para hablar del cariño que le tiene a su sobrina.

Este sábado, la familia Mohedano se ha reunido al completo para celebrar el tributo que le ha rendido Chipiona a Rocío Jurado en el día en el que hubiera cumplido 77 años. Después de una jornada cargada de actos, en donde Gloria Camila Ortega daba su particular discurso de agradecimiento, Rocío y David Flores hacían acto de presencia y se reencontraban con su familia materna. Tía y sobrina han aprovechado la ocasión para zanjar cualquier tipo de rumor sobre un distanciamiento entre ellas y no han dudado en presumir de su relación.

Gloria Camila Ortega ha compartido un par de fotografías en las que podemos verla junto a su sobrina, Rocío Flores. Tía y sobrina han aprovechado su estancia en Chipiona para dar un paseo familiar por el paseo marítimo de Costa Ballena antes de disfrutar junto a David Flores y Manuel Bedmar de una agradable comida. Con esta publicación, la hija de José Ortega Cano ha dado por zanjado cualquier tipo de especulación con un particular texto: «Para que os lo voy a explicar si no lo queréis entender«.

Una publicación que a los pocos minutos recibía el aplauso de Chayo Mohedano, quien se mostraba emocionada por ver a las dos jóvenes juntas. Horas antes, era la hija de Antonio David Flores quien compartía un vídeo en el que aparecía paseando de noche por el paseo marítimo mientras que agarraba de la mano a su tía. Sin lugar a dudas, a pesar de lo que se ha comentado en los diferentes programas de Mediaset, lo cierto es que entre ambas hay muy buena sintonía y están más unidas que nunca.

En los actos que han tenido lugar en Chipiona en honor a Rocío Jurado, Gloria Mohedano no dudaba en lanzarle un dardo envenenado a Rocío Carrasco por no haber estado presente en los actos dedicados a su madre. «Estamos los que tenemos que estar, los que quieren estar y ya. Hoy es el cumpleaños de mi hermana y a ella le hubiesen gustado muchas cosas, a nosotros también. Como no pasan, pues se sigue viviendo», comentaba.

Unidos ante la tempestad

A pocas semanas de que llegue a Telecinco la segunda parte del documenta de Rocío Carrasco, lo cierto es que los Mohedano-Jurado se están mostrando más unidos que nunca. Así como Rocío Flores y el resto de su familia paterna. Gracias a sus redes sociales, la joven ha publicado en los últimos días el plan familiar del que pudo disfrutar en compañía de su padre y Olga Moreno. Una vez más, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ dejó patente el cariño que sentía hacia su familia y hacía hincapié en su firme deseo de seguir disfrutando de la vida junto a los suyos. La familia se mantiene unida tras un tiempo de importante sobreexposición mediática. El documental de Rocío Carrasco ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ les puso en el foco de la noticia.