La hija de Antonio David Flores está en el punto de mira tras su sonado enfrentamiento con Maestro Joao en ‘Supervivientes’.

Rocío Flores se encuentra al límite después de su sonada y polémica discusión con el Maestro Joao en ‘Tierra de nadie’. Tras justificar su comportamiento y pedir disculpas por su reacción en ‘El programa de Ana Rosa’, la joven ha intentado desconectar y aislarse del aluvión mediático con Albert Barranco, con quien mantiene una gran amistad tras su paso por ‘Supervivientes’. Tras su encuentro, la hija de Antonio David Flores ha publicado en sus redes sociales una importante reflexión para hacer frente a todas las críticas que ha recibido en los últimos días.

Haciéndose una foto frente al espejo, Rocío Flores ha querido poner punto y final a su viernes más especial (debido a su reencuentro con Albert Barranco) con una importante reflexión. «A veces solo se necesita reír y estar con quién verdaderamente te hace feliz», escribía la joven a través de sus historias de Instagram para explicar cómo se siente después de estar en el punto de mira a raíz de su sonado encontronazo con el Maestro Joao.

No es la primera vez que la joven pone de manifiesto su empeño en ponerle buena cara al mal tiempo y seguir disfrutando de los pequeños placeres de la vida. La nieta de Rocío Jurado ha encontrado en sus redes sociales la mejor forma de poder expresar sus sentimientos ante el difícil momento que le ha tocado vivir a raíz de la emisión del documental de su madre, Rocío Carrasco. La joven está centrada en los suyos y en aprovechar los días y vivir todos y cada uno de los momentos que se le presentan en su vida.

Además de esta reflexión, hace unos días, Rocío Flores compartía otro pensamiento mientras que la hija de Rocío Jurado se encontraba disfrutando de una cena con el equipo de su documental. «Creo que las personas que han experimentado las mayores tristezas son las que siempre se esfuerzan por hacer felices a los otros. Porque ellas saben en carne propia lo que duele», destacaba entonces.

El motivo de la discusión entre Maestro Joao y Rocío Flores

Este viernes, Maestro Joao se convertía en el protagonista de ‘Deluxe’ al contar los verdaderos motivos que se escondían detrás de su cara a cara más tenso (e inesperado) con Rocío Flores el pasado martes en ‘Tierra de nadie’. «Esta mujer, después de darle el pañuelo en ‘GH VIP’, dejó de dirigirme la palabra. Me quedé extrañado y el propio Antonio David me dijo que no se lo tuviera en cuenta, que ella estaba fuera de este mundo. Pero un día en ‘Supervivientes’ me miró con un desprecio, como si me fuera a asesinar. Ella se enfadó cuando salió la noticia de mi relación con mi Rubio«, explicaba el vidente.

Ante esto, el que fuera concursante de ‘GH VIP’ insistía en que la hija de Antonio David Flores y su pareja mantenían una gran amistad desde que el joven fue a pretender a Gloria Camila a ‘Mujeres y hombres y viceversa’: «Desde que salió la noticia de nuestra relación, ella le bloqueó a él de todo».