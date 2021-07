Rocío Flores explica por qué su padre, Antonio David Flores, es su héroe y no es para humillar a su madre, Rocío Carrasco

Rocío Flores sigue defendiendo a su padre, Antonio David Flores, como el «héroe» que considera que es, pero esto no entiende que sea un ataque a su madre. Vea el vídeo en el que la joven defiende su postura y hace entender que no busca «humillar» a su madre bajo ningún concepto

Todo lo que diga Rocío Flores será utilizado en su contra. Parece ser las palabras pronunciadas por un policía al detener a un delincuente al leerle sus derechos, pero en realidad es una certeza que la joven sufre a diario y es que todo lo que hace es mirado con lupa y todo lo que dice es visto como un ataque directo hacia su madre, Rocío Carrasco. Así ha sucedido una vez más al publicar una fotografía en sus redes sociales en compañía de su padre, Antonio David Flores, a quien sigue considerando un “héroe». Esto ha sido considerado una respuesta a su madre, que este miércoles se enfrentaba a su primer día de trabajo oficial como nuevo miembro del equipo de ‘Sálvame’. La joven, tajante, se ha visto en la obligación de contextualizar su mensaje y dejar claro que en su mente no estaba humillar a su madre en su día más complicado y, ni mucho menos, supone un ataque hacia ella.

“Publico lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Siempre he destacado el amor hacia mi familia y no tengo que dar más explicaciones. Le sacáis la punta que queréis, pero veis cosas donde no las hay”, se defiende Rocío Flores en una extensa entrevista en la que habla también sobre la imposición de no encontrarse a su madre por los pasillos de Telecinco o sobre cuál será su futuro laboral cuando su colaboración con ‘Supervivientes’ llegue a su fin tras la salida de Olga Moreno del concurso. Desde entonces, tan solo tiene claro que desea “disfrutar de su familia”, aunque el trabajo supone una preocupación para ella, pues parece haberle cogido el gusto a esto de sentarse en un plató de televisión a comentar la actualidad de la crónica social, aunque esto le genere más quebraderos de cabeza de los que habría deseado en un principio.

Sin embargo, como ha sucedido ahora y como viene pasando desde que su madre decidiese romper su silencio para “contar la verdad para seguir viva”, estar con su familia y defender a los suyos le ha situado en una posición complicada. Dar la cara por su padre es entendido como un ataque directo hacia su madre, aunque en su mente no está seguir cargando contra Rocío Carrasco como hizo antaño, sino demostrarle a su padre que no está solo ahora que todos parecen haberle dado la espalda. También a Olga Moreno, a quien considera como una “segunda madre” y a quien sigue agradeciéndole siempre que ve ocasión por haber estado a su lado estos diez años en los que ha sentido el hueco que debía ocupar su madre vacío. Esto le genera críticas, por lo que una vez más, se defiende con uñas y dientes, como así se muestra en la entrevista que acompaña a estas líneas y abre la noticia. ¡Dale al play!