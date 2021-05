Rocío Flores está pasando por uno de sus peores momentos en la vida. Así mismo lo ha confesado ella, asgurando que está centrada en cuidarse a ella misma

Rocío Flores ha reaparecido tras este martes derrumbarse en el debate de ‘Supervivientes‘. La joven ha acudido a su puesto de trabajo en ‘El programa de AR’ donde ha hablado sobre ese momento, pero además de la difícil situación que está atravesando tras la emisión de la docu-serie de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, protagonizada por Rocío Carrasco. La hija de Rociíto y Antonio David Flores ha asegurado estar viviendo uno de los peores de su vida e intenta centrarse en ella y en su salud mental para intentar salir de este episodio de la mejor manera posible.

Rocío Flores confiesa que está atravesando el peor momento de su vida

«Estoy tomando la perspectiva de centrarme en mí y en mi salud mental. Quiero poder tomarme esto de la mejor manera posible. Estoy en proceso, yo creo que todo lleva su proceso… y ahí estoy yo», ha comenzado diciendo. Tras estas palabras ha asegurado que está atravesando uno de los peores instantes de su vida: «Obviamente no diré que es el mejor momento de mi vida. Incluso diré que es el peor. Bueno quitando las dos pérdidas que he sufrido, que era mi abuela materna y mi abuelo paterna. Pero sí… no te voy a mentir», ha dicho.

Rocío Flores ha dejado claro que no cuestiona nada el papel de Antonio David Flores como padre. «¿Se me está cayendo un mito referente a mi padre? Estoy siendo un persona bastante objetiva cuando yo he visto cuando mi padre ha hecho algo que no me ha gustado, yo me he sentado con mi padre y se lo he dicho, pero que se llegue a cuestionar el papel de padre, no«, cuenta.

A pesar de esto, Rocío Flores no quiere hablar más sobre la docu-serie de su madre: «Cada vez que se me pregunta algo referente frente al documental ha sido en dos hechos concretos por dos hechos concretos y no voy a seguir hablando del documental«, cuenta.

«No llamó a Olga mamá, pero la considero una segunda madre»

La joven también ha hablado sobre el hecho de que este martes se derrumbara en ‘Supervivientes’ al hablar de Olga Moreno: «Yo creo que fue el bajón de hablar de nosotros después del Día de la madre y demás. No es mi madre biológica pero lleva conmigo desde que soy pequeña y ese vínculo se va creando con el paso de los años. Yo lo diré siempre y es para mi una persona importante en mi vida».

«Dicen que en entrevistas, ellos han dicho que la he llamado mamá. Yo a Olga siempre lo he llamado ‘Oa’. No por mí, sino por mi hermano que le llamaba así«, ha dicho. Y ha añadido: «No la llamo mamá pero la puedo considerar una segunda madre. Pero eso no quiere decir que le quite el valor a mi madre, pero sí que ha sido una persona muy importante en mi vida».