La joven intenta sobreponerse a todos los comentarios que se han hecho en las últimas semanas a raíz del documental de su madre.

El documental de Rocío Carrasco en Telecinco se ha convertido en un auténtico aluvión mediático que ha salpicado al resto de protagonistas involuntarios que conforman la historia de la hija de Rocío Jurado. Casi un mes después del estreno del mismo, el pasado viernes, Rocío Flores se dirigía a cámara y lanzaba un contundente llamamiento a su madre después de revelar que había intentado ponerse en contacto con ella, aunque sin éxito. Ahora, unos días después de su intervención en ‘El programa de Ana Rosa’ y contando los días para que se dé la entrevista en directo de la hija de «La más grande», la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’ se ha refugiado en los suyos y en uno de sus grandes «placeres de la vida».

A pesar de la polémica, Rocío Flores intenta ponerle buena cara a la tormenta y continúa con su día a día intentando mostrarse ajena a todo lo que está narrando su madre en su documental. Es por ello que la hija de Antonio David Flores, que ahora pasa los fines de semana en Madrid debido a su participación en el debate de ‘Supervivientes’, se ha refugiado por completo en su tía, Gloria Camila Ortega.

Mientras que llega su cita con Jordi González, la joven está disfrutando del buen tiempo de la capital y además no duda en hacer planes de lo más caseros. Así, gracias a sus redes sociales hemos podido descubrir los manjares de los que ha disfrutado. Desde un suculento plato de huevos rotos con patatas y carne, hasta un delicioso y pequeño brazo de gitano. «Placeres de la vida«, aseguraba desde el sofá mientras que aprovechaba para descansar tras una larga jornada.

Una vez más, la joven hace hincapié en que está centrada en continuar con su vida pese a que aseguraba que no podía más. El pasado viernes insistía en que las historias que estaba contando su progenitora en televisión no eran verdad y reconocía que dos días antes había intentado ponerse en contacto con su madre, pero esta no le había cogido el teléfono. «Mamá, llámanos, tus hijos están aquí», suplicaba al borde del llanto.

Rocío Flores no quiere más daño

Aunque parecía que nunca iba a pronunciarse acerca de lo que estaba contando Rocío Carrasco en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, lo cierto es que, tras descubrirse que el próximo miércoles la hija de Rocío Jurado estará en directo en plató para hablar de todos los frentes que se le han abierto tras la emisión, Rocío Flores rompía su silencio el pasado viernes y hacía hincapié en que lo estaba pasando mal. Aunque no solo ella. La joven insistía en que su hermano también estaba afecta y descubría que la situación en su casa era insostenible. Tras esto, pedía que le cogiera el teléfono para poder aclarar las cosas y parar con el daño que le estaba causando a su familia.