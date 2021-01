Rocío Flores se ha confesado en sus redes sociales, revelando a qué se dedica, qué estudia así como el motivo por el que le molestan las críticas.

Cada vez son más los espectadores que vierten su opinión en redes sociales. A través de comentarios o mensajes directos, le hacen llegar a los famosos críticas ante las que no siempre se callan. La última en estallar ha sido Rocío Flores, quien más indignada que nunca ha posteado un mensaje con el que, por fin, aclara a qué se dedica en su día a día. Después de que un usuario del universo 2.0 la criticara por, según él, haber conseguido todo por ser familia de y se mostrara molesto por que Rocío «presuma de ser emprendedora» o «de estar estudiando», la nieta de Rocío Jurado ha querido zanjar la polémica. ¿Cómo? Pues aclarando punto por punto sus quehaceres diarios. «Nunca lo hago pero a veces es necesario expresar el machaque y derribo que recibimos por redes sociales«, comienza diciendo.

Ella misma ha comentado que es emprendedora al trabajar como autónoma y no como asalariada «mucho antes de salir en televisión«. Además, insiste en que estudia un Grado Superior de Nutrición y dietética, revela que tiene muchas obligaciones y reconoce que gracias a pertenecer a su familia ha podido ir a ‘Supervivientes‘. «Si no hubiese nacido en mi familia obviamente no hubiese ido porque no sería personaje público, pero eso es de cajón. No hay que tener un máster», continúa Rocío Flores en este post de sus redes sociales.

Por otro lado, ha señalado que tanto antes como después de su paso por la pequeña pantalla, ella se ha centrado en sus estudios, consciente de lo importante que es formarse de cara a su futuro. Cansada de los comentarios sobre su peso, el cual se redujo tras su paso por la aventura selvática, Rocío se ha dirigido a esas personas que la insultan por ello, recordándoles que con eso ya no la pueden ofender. Pierden el tiempo y es que Rocío ha ganado en seguridad y gracias a ello nadie puede perjudicar su autoestima. «Me parece patético y ridículo. Ofende quien puede no quien quiere. Esa etapa ya la pasé hace mucho tiempo», dice. Eso sí, ha querido puntualizar que su apellido no ha hecho que su vida sea de color de rosa. «¿Qué fácil me viene la vida? Todos tenemos problemas en nuestras vidas y dificultades. El ser un personaje público no quiere decir que me baje todo del cielo, las cosas tienen su esfuerzo», finaliza la también influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

Hace algunos meses se conoció que su trabajo como asesora en una empresa de adelgazamiento ya formaba parte del pasado. La joven había preferido centrarse en otras facetas y dejar atrás este puesto de trabajo en el que estaba al cien por cien antes de concursar en ‘Supervivientes’. Lo que sí ha explotado es su imagen en las redes, publicitando muchos productos, marcas o ropa, entre la que se encuentra, la tienda de Olga Moreno, a la que tiene un profundo cariño.