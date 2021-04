Rocío Flores ha revelado que se ha sentado a hablar con su padre, Antonio David Flores, sobre algunos temas que no le han gustado

Rocío Flores ha vuelto a acudir a su puesto de trabajo en ‘El programa de AR‘ para comentar la nueva edición de ‘Supervivientes‘. A pesar de que la gran parte de su tiempo lo ha dedicado a hablar del concurso y de Olga Moreno, a quien defiende con uñas y dientes, también ha querido contar cómo se encuentra tras sus declaraciones del pasado viernes. Hace unos días, la joven sorprendía hablando, por primera vez, de cómo se siente tras todo el revuelo causado por la emisión de la docu-serie de su madre, Rocío Carrasco.

Con voz temblorosa y al borde de las lágrimas, la joven estallaba y aseguraba que no podía más. Días más tarde ha reaparecido en el mismo plató mucho más calmada y ha contado cómo se encuentra horas antes de la entrevista en directo de su madre: «Estoy más tranquila porque yo he dicho todo lo que tenia que decír, me he aliviado… me siento más tranquila», ha asegurado.

Rocío Flores confiesa que ha hablado con su padre, Antonio David Flores, sobre todo lo que está ocurriendo

Además de confesar que está más tranquila, Rocío Flores ha querido dejar claro una cosa: se ha sentado a hablar con su padre, Antonio David Flores. La joven ha querido recalcar eso porque confiesa que el viernes pasado no pudo decirlo debido a sus nervios y quería dejarlo muy claro. «Yo cuando salgo de aquí el otro día estaba muy nerviosa y dije se me haba olvidado decir una cosa. Quería decir que me he sentado con mi padre cuando lo he visto necesario y le he dicho lo que tenia que decir, como las cosas que veo que no me gustan», ha comenzado diciendo.

Y ha añadido que «Me he sentado con él y le he dicho las cosas que no me han parecido bien«, confiesa. «Para mi era importante decirlo porque la gente cree que Rocío dice esto pero a su padre Rocío no le dice nada…», ha sentenciado.

Antonio David Flores, siempre arropando a su hija

A pesar de que el exguardia civil se está manteniendo al margen, sí que está muy pendiente de su hija. De hecho, cada vez que la joven viaja desde Málaga a Madrid por motivos de trabajo, él es el que se encarga de acompañarla al AVE y recogerla si fuera necesario. Antonio David Flores ya desveló que sus hijos no lo están pasando del todo bien pero que él está ahí para darle todo el apoyo necesario. De momento, son contadas las ocasiones en las que ha hablado Antonio David desde la emisión de la docu-serie de Rocío Carrasco bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, que ya ha emitido siete episodios.