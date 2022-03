El pasado 23 de febrero, la revista SEMANA publicaba en exclusiva que Rocío Flores y Manuel Bedmar habían puesto punto y final a su relación, tras seis años juntos. La noticia fue confirmada por los propios protagonistas sin necesidad de utilizar las palabras para ello y es que ambos habían tomado la decisión no solo de comenzar una vida separados, sino que también deseaban hacerlo cerrando las puertas al otro que, en los tiempos que corren, con quitarle el seguimiento en las redes sociales queda evidenciado. Sin embargo, al día siguiente él dio un paso atrás y volvió a seguir a su chica, mientras que horas más tarde este gesto fue devuelto por la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Volvían a estar unidos virtualmente. ¿era esto sinónimo de una reconciliación? Se impuso el silencio.

Rocío Flores se ha escudado desde entonces en un supuesto derecho a mantener su vida sentimental alejada de la atención mediática, sin reparar en que su pareja ha salido en televisión y que ella ha dado píldoras sobre su romance como su deseo de casarse y tener hijos en un futuro próximo. No quería hablar. Tampoco cuando unas imágenes de la pareja paseando por las calles de Málaga evidenciaban que el buen rollito entre ambos había regresado y que se podrían haber dado una segunda oportunidad. En esta ocasión Rocío Flores tampoco quería reconocer lo que sucedía en su corazón. Un silencio que se ha ido produciendo semana tras semana hasta que este jueves un desliz le ha hecho decir lo que no deseaba.

Rocío Flores se ha sentado en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ porque tenía mucha tela que cortar. Hizo frente a las especulaciones sobre las fuentes de ingresos de su padre y pasó de hablar sobre Marta Riesco. También respondió a las duras palabras de Ana María Aldón en las que se sorprendía que hablase sobre la estabilidad de su matrimonio con José Ortega Cano y no precisamente sobre su novio, Manuel Bedmar. Rocío Flores terminó cayendo en su propia trampa y es que queriendo dejar las cosas claras a Ana María, al final desveló la gran duda sobre su situación sentimental.

“Yo no me he metido en tu matrimonio ni he hablado de tu matrimonio, lo único que hice fue resaltar la figura de José, que es lo que yo he vivido. Yo nunca he hablado de tu matrimonio”, aclaraba, para poco después retomar la cuestión: “Si a lo que te refieres es a no hablar de mi relación. Lo único que te puedo decir es que mi pareja no es un personaje público, porque así lo ha decidido él, ni trabaja en televisión, ni él habla en televisión de su relación. Yo sí trabajo, pero no he hablado de mi relación”.

¿Mi pareja? A Joaquín Prat no se le escapó este detalle. El presentador de ‘El programa de Ana Rosa’ se sorprendió al escuchar esta expresión y no dudó en buscar una confesión mayor: “¡Coño, es tu pareja. Sois pareja!”, decía divertido ante una ruborizada Rocío Flores, que no sabía cómo salir airosa del atolladero tras haber confesado sin querer hacerlo que Manuel Bedmar sigue siendo su novio, que han superado la crisis que hace un mes les obligó no solo a romper, sino también a dejar de seguirse en redes sociales. “Tengo derecho a tener mi relación en mi intimidad”, se limitaba a decir ella con el rojo subido a sus mejillas y la sonrisa nerviosa dibujada en su rostro.

