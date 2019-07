Rocío Flores Carrasco, el apoyo más incondicional de su novio

Pero podríamos decir que no son las únicas personas a las que Rocío tiene un especial cariño. Y es que su padre, con quien vive en Málaga, es su debilidad, y se ha atrevido a dedicarle más de un mensaje de cariño y amor a través de las redes sociales: «Felicidades jefe, hoy acabo mi día feliz de compartir tu día contigo y con toda la familia y amigos, no sabes lo feliz que me hace verte sonreír y disfrutar de nosotros.por haberme inculcado el respeto, la educación, el sacrificio, la constancia y el trabajar duro por mis sueños, ya que nada te regalan en la vida, gracias por darlo todo por mi y mis hermanos, eres mi mayor regalo, eres mi referente. Así que felicidades, ya no solo por ser tu cumpleaños si no por ser como eres, un tesoro. Orgullosa de ti no sabes cuanto, toda la vida viéndote cumplir años a nuestro lado ❤️ pdt: eres todo un yogurin te adoro jefe @antoniodavidflores «, le dedicada por su cumpleaños.