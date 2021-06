La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha vuelto al plató del programa en el que colabora y ha vuelto a lanzar un zasca a su madre cuando está a punto de cerrar su documental.

Rocío Flores ha vuelto un día más al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para comentar las novedades de ‘Supervivientes’. En una de sus intervenciones, la joven ha vuelto a lanzar un nuevo reproche a su madre, Rocío Carrasco, al recordar que esta no estuvo presente en su bautizo, que lo celebró cuando tenía 15 años.

Olga Moreno ha comentado en ‘Supervivientes que le gustaría bautizar a su hija Lola y a David a su vuelta de Honduras. Estas declaraciones no han sentado bien a Joaquín Prat, que entiende que están fuera de lugar: «Decir al ‘niño quiero bautizarle’ y dar el nombre de todos los padrinos me parecen unas declaraciones profundamente irresponsables».

La cara de Rocío Flores cambia por completo y le pregunta: «¿Por qué?». Joaquín, muy serio, contesta: «Porque algo tendrá que decir vuestra madre, ¿no?». «Bueno, te recuerdo que yo me he bautizado con 15 años y mi madre no apareció, ella lo sabía y estoy cansada de declaraciones de ese tipo». Joaquí Prat no entiende las palabras de Olga en ‘Supervivientes’

Joaquín Prat ha querido saber si en esa época vivía con su padre, Antonio David Flores, o su madre. La joven no ha conseguido recordar con qué progenitor estaba en ese momento, algo que no entiende el presentador de televisión. «No lo recuerdo, la verdad, pero si quieres lo miro luego y te lo digo por la tarde o mañana», ha respondido Rocío Flores.

Esta celebración que celebró con 15 años fue muy especial para Rocío Flores, que recordaba que el vestido que llevó se lo compró con Olga Moreno, con la que tiene una relación especial. Alessandro Lequio no entiende cómo al ser una familia tan religiosa, esperaron tanto para bautizarla: «No sé por qué no me bautizaron de pequeña. Hay muchas personas que creen en Dios y no van a misa», responde ella rotunda.

Su opinión sobre el homenaje a su abuela

El pasado fin de semana Rocío Flores, acompañada con gran parte de su familia, celebraban un homenaje a su abuela, Rocío Jurado, coincidiendo con la celebración del 15ª aniversario de su fallecimiento. La joven ha querido contar cómo fue este especial acto: «Para mí todos los años han sido emocionantes, es verdad que las circunstancias afectan. Yo he ido muchas veces a los homenajes y no ha hecho falta que hubiera un homenaje para ver a mi abuela. He ido millones de veces a ver a mi abuela y no se ha enterado nadie. Está quien quiere estar, porque hemos hecho más homenajes otras veces. Estuvo muy emocionante, la escuchamos también cantar», ha contado muy orgullosa.

Rocío Flores y su hermano han dado los primeros pasos tras el documental

Rocío Flores y su hermano David llevan meses estando en el foco de la noticia por culpa del desgarrador testimonio que ha contado su madre, Rocío Carrasco, en su documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Ahora, cuando queda apenas la entrevista de la hija de Rocío Jurado, los jóvenes han dado un paso definitivo para proteger su futuro de ahora en adelante.

Y es que tal y como cuenta SEMANA en exclusiva, Rocío y David han acudido al notario para empezar a mover ficha tras las palabras de su madre. Aunque Rocío Flores ha preferido no hablar mucho del tema de manera pública, la joven está destrozada por el testimonio de su madre, que no está dejándole en buen lugar.

Ahora parece querer tomar las riendas y está empezando a mover ficha para proteger no solo su futuro, también el de su hermano, al que quiere evitar ciertas gestiones. No quiere que su hermano tengo ningún disgusto ni tampoco ninguna preocupación, por lo que trata de llevar a cabo ella misma todas las gestiones necesarias para protegerse a ella y a su hermano. En SEMANA podrás ver todos los detalles de la gestión que han tenido que llevar a cabo y las imágenes de cómo lo hicieron cuando llegaron al notario.