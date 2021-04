Rocío Carrasco ha revelado en el octavo episodio de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ algo desconocido sobre Rocío Flores.

Poco antes de que tuviera lugar la agresión de Rocío Flores a su madre, la joven estuvo dos semanas con su padre, tal y como marcaba la custodia compartida. A espaldas de Rocíito, ella y Antonio David fueron a un psicólogo para que elaborara un informe y conseguir así que el ex guardia civil obtuviera la custodia total. En él, se narraban duros episodios en los que supuestamente Rocío Carrasco insultaba, humillaba e incluso dejaba sin comer a su hija, siendo este documento aportado en los juzgados. Aunque el resultado no fue el esperado por el malagueño, ha sido durante su relato cuando Rocío Carrasco ha desvelado que la joven en varias ocasiones llegó a autolesionarse, un durísimo y desconocido relato que ahora sale a la luz.

A pesar de que ella creía que con los argumentos de su hija, los cuales ella niega, un juez le retiraría la custodia, finalmente decidieron que todo se mantuviera como estaba. Rocío Flores debía volver con ella a casa, no obstante, ella se aterrorizó al conocer la decisión del juez. «Cuando soy consciente de que vuelve a casa me entra pavor, salí llorando no de felicidad, sino de pánico. Le decía a mi abogado que no me podía llevar a la niña, la niña ya había sufrido con anterioridad algún episodio de hacerse daño ella a sí misma», ha dicho. Si bien este miércoles Rocío Flores ha insistido en que no tiene miedo alguno a lo que pueda contar su madre sobre ella, lo cierto es que el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco está provocando un gran debate en las redes sociales.

Millones de espectadores permanecen pendientes de ‘Miedo’, el octavo episodio de la docuserie que ha marcado un antes y un después en la historia del corazón. Aunque hace solo unas horas la joven se dirigía a su madre y a los responsables para pedirles que emitieran los 11 minutos que habían eliminado supuestamente para protegerla, finalmente tan solo se ha emitido una parte.