Rocío Carrasco y su hijo, David Flores, se verán las caras en un juicio el próximo 14 de junio

En junio de 2022, SEMANA publicó en exclusiva que Rocío Carrasco tendrá que ir a juicio con su hijo, David Flores, por el impago de la pensión obligada a pagar desde el año 2018 después de que fuera desestimado el recurso que presentó. Así pues, la hija de Rocío Jurado, que está acusada de un delito de abandono de familia por el impago de la pensión, ya tiene fecha en la que se producirá el cara a cara con su hijo pequeño en los juzgados.

Rocío Carrasco se sentará en el banquillo el próximo 14 de junio, tal y como ha confirmado 'El Periódico de Catalunya'. Será entonces cuando ella y su hijo, David Flores, se vean las caras pues este ejerce la acusación particular y está citado a declarar. Además de ellos dos, también declararán Rocío Flores, su exmarido, Antonio David Flores, y la expareja de este, Olga Moreno.

Se trata de un juicio en el que Rocío Carrasco volverá a reencontrarse con su hijo, al que no ve desde el 23 de junio de 2016, tan solo unos meses antes de su boda con Fidel Albiac. No obstante, madre e hijo se reencontraron en julio de 2017 en los juzgados, aunque no pudieron acercarse. Fue la propia hija de Rocío Jurado quien contó lo sucedido en la primera temporada de su serie documental, 'Roció, contar la verdad para seguir viva'.

David Flores se personaba como acusación particular y pedía que su madre fuera condenada a un año de cárcel y a pagarle 15.000 euros de indemnización por el impago de la pensión a la que tenía que hacer frente desde 2018. En abril de 2022, la justicia le daba la razón al nieto de Rocío Jurado, pero la mujer de Fidel Albiac presentaba un recurso que con los meses era desestimado. Tal y como contó en su día SEMANA en exclusiva, ya no cabe recurso alguno y por ello madre e hijo tendrán que verse las caras frente a un juez.

Hay que recordar que fue una jueza quien decretó que David Flores era una persona que seguía siendo "dependiente económicamente" y por ello fijó que Rocío Carrasco debía pagarle 200 euros mensuales de "pensión de alimentos". Un dinero que la hija de Rocío Jurado no habría abonado, incumpliendo así la sentencia en cuestión.

El veto de Mediaset a Rocío Carrasco

Después de que su serie documental supusiera un antes y un después para Mediaset, la nueva cúpula de la cadena tomaba la decisión de vetar a Rocío Carrasco y dejar de hablar de ella en todos sus programas. Junto a ella habría rostros tan reconocibles como Gloria Camila, Kiko Rivera, Bárbara Rey, José Ortega Cano, Antonio David Flores y su propio marido Fidel Albiac. A pesar de este varapalo, la hija de Rocío Jurado sigue adelante con su vida y colaborando en otros programas de televisión. Además, está centrada en el musical dedicado a su madre y en una serie que hablaría de la historia de su padre.