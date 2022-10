Rocío Carrasco se ha visto plenamente desbordada. Tanto es así que en su última intervención televisiva sufrió incluso un ataque de ansiedad al reencontrarse con un fantasma de su pasado que había cambiado por completo su opinión sobre ella, pero ¿quién era? y sobre todo ¿qué dice ahora de ella para que se rompiera en pleno directo? La hija de Rocío Jurado acudió al debate de su docuserie ‘En el nombre de Rocío’ y se vio cara a cara con su exchófer, José María Franco. Un polémico momento que comenzó con la presentación de Jorge Javier Vázquez, quien desde el principio dejó ver que la noche prometía, pues se iba a desdecir de todo lo dicho hasta ahora sobre ella. «José María Franco viene dispuesto a relatar cómo y cuándo al ser le tocaban los hijos era él quien se quedaba con los hijos. O sea, que eso de que el ser es buen padre es una absoluta mentira», espetó el presentador.

Muy arrepentido y casi al borde del llanto, José María Franco ha revelado que siente que Antonio David Flores le manipuló, por lo que ahora pedía perdón a Rocío Carrasco por todo lo dicho de ella en televisión. «Me arrepiento de lo que he hecho. Fui manipulado por él. Quiero pedir disculpas porque le he hecho bastante daño. Tampoco me dijo nada. Cuando estaba en casa del Jurado me decía: ‘David no es cómo tú piensas’. He tenido mala conciencia y he llorado muchas veces», reconoció. Aunque Rocío Carrasco agradeció este gesto, aseguró que llegaba tarde y tras muchos años de sufrimiento. «Esto podía haber sido antes y no hubiesen pasado muchísimas cosas de las que han pasado», dijo. No podía evitar llorar hasta tal punto que se rompió ante los allí presentes.

Tales fueron las emociones que sufrió un ataque de ansiedad, algo que hubiera querido evitar a toda costa. Sin embargo, no fue posible. «Creía que me iba a enfrentar a esto de otra manera y que me iba a poder la ira», dijo sin casi poder articular palabra. Aunque era consciente de que la opinión de José María Franco había cambiado, verle en directo y escuchar que reconocía la versión que ella ha mantenido en su docuserie le reconfortó. «Yo he tenido conocimiento desde hace algunos meses de ese cambio de opinión de él y me he enfrentado a eso bien, pero el hecho de verlo me lleva a un montón de cosas horrorosas. Me he dado cuenta de que a lo mejor soy menos fuerte de lo que pensaba», dijo Rocío Carrasco.

Jorge Javier Vázquez por su parte ha intentado levantar su ánimo y recordarle que para ella esto es un pleno triunfo. «Este no es el lloro de la derrota, es el lloro y la emoción de la victoria», comentó. ¿Podrá olvidar Rocío Carrasco todas las acusaciones que en su día dijo en televisión sobre ella?