Rocío Carrasco revela qué podría pasarle a Antonio David Flores si no deposita la fianza de 80.000 euros que el juez ha ordenado

Bajo el título de ‘Dejándonos la piel’, Rocío Carrasco ha detallado este miércoles los litigios y procesos judiciales de los últimos cinco años, derivados de la relación con su exmarido, Antonio David Flores. Son diferentes las demandas que ambos se han ido haciendo a lo largo de estos años y que han supuesto momentos muy complicados para ellos. La hija de Rocío Jurado ha hecho repaso por algunos de estos litigios e incluso por las cantidades de dinero que se deberían el uno al otro.

De hecho, Rociíto ha asegurado que el que fuera guardia civil le debe mucho más de lo que ella le reclama. «Una cosa es el dinero que le reclame judicialmente y otra cantidad es la que me deba. Deberme me debe mucho más de lo que le puedo reclamar porque hay términos jurídicos que son de prescripciones y de caducidad. Entonces yo lo que le puedo reclamar es alrededor de 70 y 80 mil euros», ha comenzado diciendo.

Antonio David Flores asegura que Rociíto le debe 200.000 euros

«Y luego está supuestamente lo que le debo yo a él», dice. «Él hace una rueda de prensa en ‘Sálvame’ donde dice que yo le debo 200.000 euros en costas porque lo pierdo todo«, dice sin dar crédito a lo que escucha sobre Antonio David, en el que asegura que ella ha perdido en torno a unas 15 o 16 demanda civiles. «¿Pero qué dice? Si no ha hecho el cálculo de las costas, que haga el cálculo de las costas y el de las demandas y que cuenta por una vez en su vida la verdad», cuenta Rocío Carrasco. Según el que fuera colaborador de televisión, Rociíto le debería 200.000 euros en calidad de costas por haber perdido varia demandas. «Esos 200.000 euros que él dice que puede ser se han convertido en que judicialmente lo que pide y demuestra y supuestamente me reclama a mí eran 2.000. Únicamente. Pues como eso, absolutamente todo», ha dicho.

Rocío Carrasco desvela que ella no ha pedido cárcel para su exmarido

A pesar de esto, sigue abierta la querella de Rocío Carrasco contra él por alzamiento de bienes en conjunto al impago de la manutención de sus dos hijos durante años. Antonio David Flores tenía que haber depositado 80.000 euros, algo que todavía no ha hecho. «La instrucción de insolvencia es un caso digno de estudio», dice refiriéndose al hecho de que le hayan permitido que todavía no haya depositado tal cantidad de dinero.

La redactora de la docu-serie ha querido preguntarle a Rociíto que le podría pasar a Flores en el caso de que no pague la cantidad que se le pide. Esta ha sido la respuesta de ella: «Yo creo que eso debería de contestarlo un jurista o un letrado, que en este caso es el mío. Él debería de decirte lo que le podría pasar. Pero que dicen es que ella ha pedido cárcel. No, yo no he pedido cárcel. Yo he denunciado un hecho que lleva aparejada de ser culpable una pena de prisión. Yo no he pedido cárcel». A pesar de esto, ha querido ser tajante: «Sí podría ir a la cárcel».