Rocío Carrasco se pronuncia en muy pocas ocasiones sobre su vida más personal, por lo que cada vez que lo hace no puede evitar convertirse en noticia. Más aún desde que su hija, Rocío Flores, se adentró en la aventura selvática de ‘Supervivientes‘. La joven quiere dejar atrás la batalla que ha mantenido con su madre durante los últimos años y enterrar sus rencillas, sin embargo, a día de hoy es una auténtica incógnita si Rociíto está o no por la labor de acercar posturas cuando ella regrese a España. Y es que este miércoles han visto la luz sus primeras palabras durante el confinamiento, no obstante, ninguna de ellas estaba relacionada con su hija. Tampoco con la durísima experiencia que está viviendo a más de 8.200 kilómetros.

La hija de Rocío Jurado permanecía en absoluto silencio y confinada en el hogar que posee en una urbanización de San Agustín de Guadalix, a las afueras de Madrid. Allí se encuentra junto a su marido, Fidel Albiac, y este es, según sus declaraciones, el mejor compañero para vivir este aislamiento, tal y como ha dicho en la revista ‘Hola’: «Fidel y yo llevamos veinte años de glorioso encierro». Ambos se encuentran felices junto el otro, aunque muy concienciados con la situación actual que está golpeando el país, por lo que Rocío tiene claro que esto se trata de un choque de realidad: «Estos días nos han cambiado a todos porque ha cambiado la vida en sí y ahora nos toca adaptarnos a lo nuevo». Una ‘nueva normalidad’ en la que, por el momento, no desea batallar, mucho menos entrar en polémicas.

A pesar de que Rocío Carrasco está tremendamente acostumbrada a estar en casa, ya que para ella es su refugio, estas circunstancias no le han permitido vivir el estado de alarma del mismo modo. De hecho, durante su entrevista hace hincapié en que nadie estaba preparado para una tragedia de tal magnitud. A ella, por su parte, le tocó celebrar su 43 cumpleaños, el más inusual de toda su vida, sin ningún género de dudas. Eso sí, sintió el calor de los suyos desde la distancia en una fecha tan especial: «Llamadas de teléfono, muchos Whatsapp, algún que otro canturreo por mensaje de audio, regalos y tarta».

Para Rocío estos meses han sido duros también por la pérdida de un ser querido. Hace algunas semanas hizo frente al fallecimiento de Paco Hernando, ‘El Pocero’, quien falleció por coronavirus y al que tenía un enorme cariño. «Era un hombre lleno de bondad», asegura Rocío Carrasco. Cabe recordar que él fue el quien ayudó a Rocío Jurado a pasar sus últimas semanas de vida en España, pues le prestó uno de sus aviones para regresar desde Estados Unidos, país en el que se trataba del cáncer que tristemente no pudo vencer. Un gesto muy significativo que agradeció toda la vida su entorno y familia más cercana.

Las últimas y sonadas declaraciones de Rocío Carrasco

Aunque Rocío Carrasco ha concedido entrevistas en muy pocas ocasiones, la última vez que se confesó delante de las cámaras fue el pasado mes de enero. El 31 de ese mes concedió una rueda de prensa para presentar un musical en honor a su madre, ‘Que no daría yo por ser Rocío Jurado’, y no pudo evitar ser preguntada por la nula relación que mantiene con su hija. «El que calla está callado porque ha decidido estar callado hasta que deje de estarlo y decida hacer lo contrario. No he hablado nunca de relaciones materno filiales ni de personas de mi vida que han estado en el pasado. No lo he hecho ni lo voy hacer ahora», espetó frente a los periodistas. ¿Cambiará de opinión algún día? Esta es, de momento, una pregunta sin respuesta.

Por el momento, lo que sí se conoce es que su espectáculo ha tenido que ser cancelado, debido a las fuertes medidas que hay con el fin de frenar la pandemia. Si bien es cierto que tenía una gran gira por delante y muchas de las entradas ya vendidas, Rocío al igual que su equipo deberá reorganizar los próximos meses para volver al trabajo cuando sea posible. En su página web aparecen todos los conciertos aplazados, a excepción de uno, el de Palma de Mallorca el próximo 24 de julio. Aún quedan unos meses para saber si este espectáculo musical de más de dos horas y en pleno directo podrá estar este verano en la isla, una situación ante la que Rocío se muestra optimista.