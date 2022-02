Este jueves, Rocío Flores reaparecía en ‘El programa de Ana Rosa’ y acusaba a Fidel Albiac de ser el «maestro de orquesta» de su madre, Rocío Carrasco. Además, la joven insistía en España no estaba preparada para el día en el que ella contara sus vivencias junto a su madre y su pareja. Un día después, la hija de Rocío Jurado ha hecho frente a su noche más complicada y ha contestado a su hija en ‘Montealto’. En concreto, la empresaria ha animado a su hija a hablar y a mostrar el atestado de la Guardia Civil por el que la denunció falsamente.

Sin temblarle el puso, Rocío Carrasco ha animado a su hija a que cuente todo la que ha vivido junto a ella y Fidel Albiac. La hija de Rocío Jurado insiste en que puede contar su historia, algo que está contado y redactado en una denuncia registrada en el cuartel de la Guardia Civil. «Sus vivencias ya están contadas y se suponían que era lo peor del mundo y por eso me denunciaba a mí. Sus vivencias están reflejadas en un atestado de la Guardia Civil cuando me denunció falsamente. Sus vivencias están reflejadas en varios informes psicosociales que la condenan. Si las quiere volver a contar que saque los tres informes sin ningún tipo de problema. No le va a hacer falta mucho más tiempo, son tres papales», insiste.

Rocío Carrasco considera que su hija continúa faltándole el respeto de forma continúa en todas y cada una de sus intervenciones en televisión y señala a Antonio David Flores de ser el que está detrás de su discurso. «El ser no deja de estar, esto es un claro reflejo y una obviedad de algo que ya llevo diciendo durante mucho tiempo», comenta. La hija de Rocío Jurado confiesa que le hace mucha gracia escuchar a todos los miembros de su familia decir que Fidel Albiac la tiene abducida o la tiene controlada: «Todas esas afirmaciones que se han hecho durante el tiempo, por el ser, eso es lo que él siempre ha sembrado para que los demás lo dijeran. Pero resulta que esas cuestiones ya se pusieron en conocimiento y ya están condenadas. No deja de ser el hablar por boca de«.

Sobre las palabras de Rocío Flores sobre el abogado, la hija de Rocío Jurado ha sacado las garras por su marido y ha vuelto a demostrar una vez más lo enamorada que está de él: «Tiene luz, aunque os habéis dejado los cuernos todos para que la perdiera. La sigue teniendo y cada día brilla más«.

No sabe el motivo por el que su hija aún no le ha pedido perdón

De la misma forma, Rocío Carrasco tampoco sabe el motivo por el que su hija a día de hoy aún no le ha pedido perdón por la agresión que tuvo lugar en julio de 2012 y considera que tiene que ser ella quién responda a la pregunta. Lo que sí tiene claro es que la joven no cesa de faltarle el respeto con su actitud a sabiendas que esto puede causarle mucho sufrimiento. «Está haciendo daño con algo que sabe que es mentira. Está haciendo daño con algo que sabe que me duele. Si a ella no le importa mi dolor… Llegamos a unos límites que dices: ‘ante esto no puedo hacer nada’. Pero mamá ya no se calla», sentencia.