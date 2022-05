El hijo de Carmen Borrego contrae matrimonio este fin de semana. Una boda que antes de celebrarse está causando más de un quebradero a la familia, aunque no por nada referente a los novios. Este jueves la hija de María Teresa Campos temía que se contaran detalles del enlace, instante en el que se han conocido parte de sus invitados y ausencias. Eso sí, ha destacado una por encima de todo, la de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado no acudirá a la boda, aunque Carmen no sabe el motivo por el que ha declinado la invitación. Si bien muchos daban por hecho que asistiría junto a Fidel Albiac, nada más lejos de la realidad.

Al parecer, Rocío Carrasco tiene otros planes previstos y en ellos no encaja la ceremonia y el posterior convite de la boda del hijo de Carmen Borrego. A pesar de que ella y Rocío siempre han presumido de ser familia y estar presentes en miles de momentos buenos y malos de la vida de la otra, en esta ocasión no será así. Rociito ha decidido no ir y ceder todo el protagonismo a los novios, quienes, a buen seguro, vivirán un día inolvidable junto a sus seres queridos.

