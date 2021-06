Rocío Carrasco no tiene claro si después de haber dado su testimonio en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ se siente más cerca de sus hijos.

Rocío Carrasco ha vuelto al plató de Telecinco para dar su última entrevista tras el final de la emisión de los 12 capítulos de su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Ha tenido que responder a la que es una de las preguntar más duras, la de si se siente más cerca de sus hijos, Rocío Flores y David.

Hay que recordar que la hija de Rocío Jurado ha sido especialmente dura con su hija mayor, con la que no tiene relación desde hace años y con la que vivió uno de los momentos más duros tras la brutal paliza. Carlota Corredera ha querido saber si se siente más cerca de ellos tras su desgarrador testimonio, pero Rocío no lo tiene claro: «Es difícil contestar si me siento más cerca de mis hijos, porque ni siquiera yo lo sé», ha empezado diciendo.

Acto seguido, Rocío Carrasco ha querido desvelar lo que sí ha conseguido aprender tras hacer público su testimonio: «Yo me siento en paz conmigo misma y me siento en una gran parte liberada, me siento escuchada, creída y para mí eso es el principio de algo muy importante, que es una nueva vida sin miedo. Me hubiera gustado haberle dejado otro legado, pero era necesario hacerlo. A partir de ahora que ellos decidan sabiendo la verdad, no que la tomen escuchando mentiras».

Ha seguido hablando de ellos, a los que nunca le contó su verdad para protegerlos: «Cuanto menos pueden pensar lo que ya pensaban antes, si piensan un poco mejor, eso que tengo ganado. Nunca les dije, les conté, les aclaré, nunca quise participar de eso, no quería ser partícipe de ese sufrimiento, que me parecía horroroso. Lo he hecho con la mejor intención del mundo. Creo que me equivoqué en esa sobreprotección, pero tengo sentimientos encontrados porque no me hubiera perdonado hacerles daño con la verdad. Eran más importantes sus mentes que la realidad. Se hubieran dado cuenta de la clase de padre que tenían».

Rocío Carrasco no es capaz de decir el nombre del ser

La hija de Rocío Jurado ha confesado el motivo por el que es incapaz de nombrar a Antonio David Flores tres meses después de la emisión de su documental: «Me provoca miedo, me provoca dolor y muchas cosas malas. Demasiado malas como para nombrarlo y como para pensar», ha dicho. «En todo este tiempo me ha servido para soltar lastre y para ir vaciando esa mochila y esa mente que no paraba de dar vueltas, de autoflagelarse y de no tener miedo. Esto no es una cosa de la noche a la mañana. Esto es un proceso largo y estoy en ello».