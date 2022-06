Este 18 de junio, María Teresa Campos cumple 81 años. Un día muy especial para el Clan al completo y que no han querido pasar por alto. Por ello, la veterana comunicadora ha reunido a los suyos para hacer una celebración familiar en casa de Carmen Borrego. Una cita a la que no ha faltado una de las personas más importantes de la periodista, Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco se ha desplazado hasta el domicilio de Carmen Borrego para estar presente en la celebración del 81 cumpleaños de María Teresa Campos. La hija de Rocío Jurado no podía faltar a esta importante cita para estar junto a uno de sus mayores pilares. La veterana comunicadora ha querido festejar este día tan especial con una sencilla comida familiar en la que han estado presente sus hijas y sus dos nietas.

A lo largo de los últimos días, se ha puesto en duda la actual relación que guardaban María Teresa Campos y Rocío Carrasco. Con esta aparición, queda patente la buena sintonía que guardan ambas. A su llegada a la casa de la colaboradora de ‘Sálvame’, la hija de Rocío Jurado ha reconocido que no podía perderse el cumpleaños de la comunicadora. Cabe destacar que el año pasado la sobrina de Amador Mohedano y su marido, Fidel Albiac, no pudieron estar en su cumpleaños debido a que tenían cita para ponerse la vacuna contra el coronavirus.

La empresaria ha querido contar con la que fuera presentadora de ‘Qué tiempo tan feliz’ en la segunda temporada de su serie documental. El testimonio de la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego ha servido para aclarar la relación que tenía con la arista, así como para traerla de vuelta a la pequeña pantalla. Cabe recordar que hace un año, también coincidiendo con su cumpleaños, María Teresa Campos pedía trabajo a Mediaset. Entonces, admitía que sería el mejor regalo que le podrían hacer.

A Rocío Carrasco no le importan las reacciones de los miembros de su familia mediática

La empresaria llegaba feliz y descansada después de haber dado un golpe sobre la mesa y haber contado su verdad sobre su relación con los miembros mediáticos de su familia. Rocío Carrasco no quiere quedarse callada y poco le importan las reacciones que los Mohedano puedan tener tras sus palabras en ‘Sábado deluxe’. «No se pueden enfadar. Puede gustarte o no. Esto no es venganza, ni rencor. Llevo escuchando barbaridades durante mucho tiempo y ya esta bien. Nadie se ha puesto en contacto conmigo, no lo quiero. Ese tiempo de llamar ya pasó. Si no llamaron cuando tenían que haber llamado, no van a llamar ahora», ha asegurado la hija de La Más Grande a las puertas de la casa de Carmen Borrego en una conexión en directo con ‘Socialité’.