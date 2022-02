Por primera vez, Rocío Carrasco ha abierto Montealto, la casa de Rocío Jurado en La Moraleja. En el especial ‘Montealto: regreso a la casa’, que servirá de puente entre la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, y la segunda temporada de la misma, ‘En el nombre de Rocío’, la madrileña ha mostrado parte del legado de la artista que lleva años en la sombra. Con nuevo y radical corte de pelo, similar al corte de Sonsoles Ónega, ha entrado en el plató relajada.

«Es algo me me hace muchísima ilusión», ha confesado en el arranque del programa, presentado por Jorge Javier Vázquez. Estaba dispuesta a compartir con la audiencia los momentos vividos en el que fue hogar de la chipionera, hoy en día en estado de abandono. Por eso, La Fábrica de la Tele ha reconstruido una enorme casa de muñecas para recrear el que fue el refugio de la andaluza durante sus últimos 20 años. «Tengo una mezcla de sentimientos. Estoy emocionada, estoy abrumada. Me han venido un montón de recuerdos de mi infancia. Tengo fuerzas y tengo ganas de hacerlo, ya es hora».

El motivo de su distanciamiento con Gloria Camila sigue siendo Antonio David: «El maestro es el mismo»

Nada más sentarse en el plató, Carrasco ha visto imágenes de su hermana, Gloria Camila, llorando al hablar de los contenedores de su madre. Se ha mostrado compasiva, pero la puerta a una reconciliación sigue estando cerrada. «Me hubiese gustado que la música hubiese sonado de otra manera, que las cosas hubiesen sido de otra manera. En esta banda de música hay otros que tocan», decía, haciendo alusión a su relación con Antonio David Flores. «Al final el maestro es el mismo». Al hablar de sus hermanos y del motivo por los que les devolvió sus pertenencias, ha explicado: «He abierto las cajas después de 15 años y de repente he visto que han salido cosas de Gloria Camila y de José Fernando, lo más normal es haber dicho: Esto no es mío».

Lo que más le ha emocionado al reencontrarse con los recuerdos de su madre es ver de nuevo los objetos personales: «Me los dejó a mí, son mías. He cedido muchas cosas, pero otras me las he quedado para mí». Y ha recordado que «para mi madre esa casa significaba sacrificio, lucha, éxito, haber conseguido un sitio donde ella pudiera estar en confort. Englobaba muchos sentimientos y muchas cosas». Asimismo, ha recordado que ella nunca se encargó de embalar los recuerdos de la artista: «Cuando hago esa mudanza, de lo único que me encargo es de la mudanza de mi madre. Eso lo hacen Aniceto y José Antonio».

El espacio ha comenzado con la reconstrucción de la habitación de Rocío Carrasco,, una habitación en la que vivió hasta que cumplió 18 años, -en el año 1995- edad a la que se marchó de casa para irse a vivir con Antonio David Flores. En ella se encuentran sus pertenencias y en aún se conservan recuerdos tan importantes como las cartas de amor con el padre de sus hijos.

Todo lo que había en la casa de Montealto, ubicada en la exclusiva urbanización de La Moraleja y con una superficie de más de 1.200 metros cuadrados, ha permanecido durante años guardados en 18 contenedores y custodiados en un guardamuebles a las afueras de Madrid. El pasado 15 de diciembre se procedió al desplazamiento de las pertenencias al lugar en el que se están llevando a cabo las grabaciones de la docuserie ‘En el nombre de Rocío’. Este martes, la audiencia ha podido descubrir cómo era su dormitorio, el vestidor, el baño y el despacho, el comedor, el salón, la cocina y la habitación de su hija mayor, donde se ha centrado el especial.