Han sido enemigos públicos durante años. Y ahora han vuelto a verse las caras. Rocío Carrasco se ha reencontrado con José María Franco. A lo largo de décadas, el exchófer de Rocío Jurado y que durante años fue una de las personas de confianza de la tonadillera ha hecho durísimas acusaciones contra ella. Sin embargo, ahora cambia la versión de los hechos que tantas veces ha narrado en los platós. Arrepentido, reconoce que ha contado «errores» y «mentiras» de la vida de la madrileña. Este inesperado giro en su relato ha hecho que la madrileña se derrumbe en directo, desbordada por el peso del «dolor.» «Esto podía haber sido antes y no haber pasado muchísimas cosas de las que han pasado», ha arrancado diciendo, rota en llanto. «Pensé que me iba a enfrentar a esto de otra manera y que me iba a poder más la ira, pero al final me he dado cuenta de que no».

«He tenido conocimiento ya hace unos meses de ese cambio de opinión de él, pero el hecho de verlo me lleva a un montón de cosas horrorosas. Me he dado cuenta de que soy menos fuerte de lo que pensaba», ha admitido Rocío Carrasco. Para ella, el cara a cara con el hombre en quien su madre depositó su confianza ha supuesto un duro varapalo que la ha hecho retroceder en el tiempo. «Creo que la gente entiende que tu derrumbe aún te hace más fuerte… porque es enfrentarte en vivo y en directo a una injusticia que se ha cometido durante años», le ha recordado Jorge Javier Vázquez. «Creo sinceramente que todo esto te hace más fuerte. Rocío, recuerda que a estas alturas este no es el lloro de la derrota: es el lloro de la derrota, que es bien distinto. Porque estamos en la recta final».

Para José María Franco tampoco ha sido fácil sentarse delante de las cámaras para recular públicamente y reconocer que muchas de las cosas que ha contado a lo largo de tanto tiempo no son fieles a la verdad. «Esta noche viene esta noche gratis y dispuesto a ratificar todo lo que cuenta en sede judicial«, ha apuntado Jorge Javier Vázquez. «Viene a pedir disculpas a José María Franco».

«Espero que se aclare todo y decir la verdad», ha dicho José María Franco. Este hombre ha sido una de las personas que antaño formaron parte del círculo de Rocío Jurado y que, sobre todo tras su muerte, arremetieron con más firmeza contra Rocío Carraco. Franco, que para muchos ha sido un aliado de Antonio David Flores, también ha protagonizado severos enfrentamientos con Amador Mohedano y Rosa Benito.