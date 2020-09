Rocío Carrasco se ha pronunciado en ‘La hora de la 1’ sobre la exposición pública del amor de Enrique Ponce y Ana Soria en redes sociales.

Rocío Carrasco ha acudido a ‘La hora de la 1‘ para comentar la actualidad. Después de confesarse sobre el momento profesional que vive con las actuaciones musicales y del golpe que ha sufrido ese sector, la hija de Rocío Jurado ha comentado que su actividad se ha reanudado. De hecho, este viernes su compañía tiene una actuación que ofrecer. No obstante, no ha sido el único asunto que ha salido a la luz en la charla de actualidad. También han hablado sobre Enrique Ponce y la romántica felicitación con la que ha felicitado su pareja, Ana Soria, por su 23 cumpleaños. Un vídeo que ha compartido en sus stories en el que el diestro besa y abraza a la joven almeriense y en el que se refleja el idílico momento que viven. Pero, ¿qué opina Rocío Carrasco sobre esta historia al ser amiga tanto del torero como de Paloma Cuevas? Sin pelos en la lengua y dándole igual el qué dirán, Rocío Carrasco ha dado su opinión respecto a esta relación que está en boca de todos.

Independientemente de si es o no necesario…¿Enrique le está haciendo daño a alguien? o ¿está haciendo algo malo para alguien?», comenzaba diciendo Rocío. Palabras a las que han reaccionado el resto de colaboradores, quienes consideraban que su ruptura era reciente, por lo que debía esperar para hacer estas dedicatorias públicas en redes sociales. «Te voy a decir una cosa. Paloma y toda su familia son como si fueran de mi familia. Los amo profundamente y a Enrique lo quiero muchísimo porque he pasado muchas ferias con él y muchas vivencias con ellos. Mientras que uno no le haga daño al otro…no creo que hagan nada mal. Cada uno es libre de hacer lo que le haga feliz si no le hace daño al de al lado«, apuntaba.

Ver esta publicación en Instagram Feliz cumpleaños mi amor!!! ❤️❤️ Una publicación compartida de Enrique Ponce (@enriqueponce) el 2 Sep, 2020 a las 7:35 PDT

De este modo, Rocío justificaba la exposición que en los últimos días ha sido tan comentada tanto en programas como en prensa del corazón. Si bien Ponce había decidido profesionalizar su perfil en Instagram y eliminar los últimos posts sobre su vida personal, parece que este día con tanto significado le ha hecho cambiar de opinión. La ocasión lo merecía y, por ello, el torero ha querido hacer una excepción. Un gesto que ha agradecido la propia protagonista, Ana Soria, que ha escrito en sus redes: «Gracias mi vida».

