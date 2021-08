La hija de Rocío Jurado ha regresado a ‘Sálvame’ y ha hablado, una vez más, sobre el distanciamiento con sus hijos. De momento, no ve posibilidad alguna de estrechar lazos con ellos.

Después de varias semanas alejada de la televisión, Rocío Carrasco se ha reincorporado a ‘Sálvame’ para hablar del diario secreto de su madre, Rocío Jurado. Pero en su regreso al trabajo no solo ha hablado del famoso diario: también se ha pronunciado sobre la no relación con sus hijos, con los que no se habla desde hace años.

Nada más llegar, ha reconocido estar «tranquila» y «relajada». Durante sus vacaciones ha hecho balance sobre todo lo que se ha dicho y todo lo que ha sucedido a raíz de la emisión de su documental. «Me he dado cuenta de lo maravilloso que puede ser el ser humano, de la solidaridad de la gente. De una cosa que yo durante mucho tiempo pensaba que era malo hasta que demostraba que era bueno y me he dado cuenta de que a lo mejor estaba equivocada».

¿Espera una llamada de su familia?: «No la he recibido, ni la he esperado, ni la quiero»

Cuando Carlota Corredera le ha preguntado si su familia se ha puesto en contacto con ella, ha respondido tajante: «Ni la he recibido, ni la he esperado, ni la quiero». La presentadora le ha formulado la misma pregunta, pero cambiando el sujeto: «¿Has recibido una llamada de tus hijos?». Así ha respondido: «Ni la he recibido, ni la he esperado, y tengo la esperanza de que algún momento en el tiempo suceda. La vida es larga, si Dios quiere. Ahora mismo no es el momento, sigue sin ser el momento. Si eso se pierde…».

Asimismo, ha asegurado no estar ajena a lo que sus familiares han dicho en las redes: «No tengo redes sociales. Lo sé porque hay personas que me lo van enviando. Tengo que devolver ese cariño y ese apoyo».

Orgullosa de todo lo que ha contado en su documental

Tras este tiempo de desconexión, Rocío Carrasco se siente satisfecha del testimonio que dio en su docuserie, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. «Estoy satisfecha por mí, por haber aportado y por haber añadido ese granito de arena que es muy importante para todas las mujeres. Deberíamos estar todos muy orgullosos de lo que hemos hecho», explicaba.

Del dolor que ha pasado en los 25 años de enfrentamiento con su exmarido, Antonio David, y con su familia, ha asegurado estar acostumbrada. Tampoco lleva mal la sobreexposición mediática a la que ha estado sometida en los últimos meses. «Llevo mucho tiempo digiriéndolo. Con esas acusaciones y esas humillaciones y esas vejaciones como se ha podido ver en el documental», destacaba.