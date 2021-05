Olga Moreno también ha recibido el ataque de Rocío Carrasco, que define a la mujer de Antonio David Flores como «otra sinvergüenza».

A raíz de una exclusiva que Olga Moreno da a SEMANA en la que carga contra Rocío Carrasco diciendo que «para los hijos de mi marido, no soy su madre, soy su salvación», la hija de Rocío Jurado empieza a hablar lo que para ella ha sido la figura de la actual concursante de ‘Supervivientes’: «Es otra sinvergüenza… al final conviviendo con quien vive, pues mucho menos, no te puedes esperar. Es una cómplice de Antonio David Flores, total y absolutamente».

«Es cómplice y en muchas ocasiones ha sido imprescindible para que se me ocasione el daño que se me ha hecho, cosa que al igual yo no he hecho con el padre, no lo he hecho con ella. Nadie me puede decir que yo haya dicho nada de esta chica. No he dicho nada de esta chica. No tiene vergüenza, llevo años sin decirlo», ha comentado.

«Cuando mi hija era todavía adolescente había épocas muy largas durante la cual que cuando le tocaban los 15 días con el padre, Olga tiraba millas para Sevilla, porque no tenía buena relación con Rocío. Eso lo vivía yo. ¿Que le ha venido bien ser la madre coraje que ha salvado a dos niños de su madre? Le ha venido perfectamente, porque le ha reportado beneficio económico, sin más. Totalmente, Olga pone en contra de mí a mi hija», dice rotunda, sin miedo y convencida de la labor que ha hecho la sevillana.

Rocío Carrasco ha cargado con dureza contra Olga Moreno

Olga Moreno está hablando de Rocío Carrasco en ‘Supervivientes’, donde continúa concursando. Declaraba hace apenas unas horas el infierno que ha vivido en la batalla de Rocío Carrasco y Antonio David. «Nos lo han puesto muy difícil. Un divorcio, separación, dos niños, quince días sin ver a su padre. Punto y final. Los cuida lo máximo posible, no hay más. Que no se diga que si yo soy madre, yo no soy madre. Yo soy madre de mi hija y ya está. Cuídalos como oro en paño, que yo los cuidaré también…Los niños que lo han vivido, tanto dolor y ahora, ¿La culpa es de él?…Me cago en los…», comienza diciendo la empresaria.

Olga es consciente del dolor que los hijos de Antonio David están sufriendo tras emitirse los primeros capítulos. De hecho, según pudo saber SEMANA Rocío Flores estaba destrozada y se pasaba las noches en vela, una información que poco después ella terminó confirmado. La joven de 25 años está viviendo el peor momento de su vida y, además, tiene a alguien que es imprescindible para ella a miles de kilómetros, lo que hace esta etapa todavía más dura para ella. Aunque en un principio parecía que Rocío y su madre se podían reencontrar tras 10 años sin hablarse, lo cierto es que para los espectadores un acercamiento es cada día más difícil.