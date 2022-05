Tras el éxito que tuvo la primera edición del concierto ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’, su hija decidió llevar este espectáculo también a Sevilla. Dos meses después de poner en pie a todo el Wizink Center de Madrid, lo ha vuelto a hacer en el Cartuja Center de Sevilla, donde se ha vuelto a dar un baño de masas. Rocío Carrasco ha vuelto a subirse al escenario para presentar el concierto que estaban a punto de presenciar sus espectadores y, de paso, para agradecer todo el apoyo y el cariño que ha recibido durante los últimos tiempos, tan convulsos para ella. Nada más subirse al escenario, los asistentes al show se han levantado de sus asientos para vitorear, aplaudir y apoyar a Rocío Carrasco. «Rocío, Rocío, Rocío», se escucha en el vídeo que confirma que la empresaria ha vuelto a darse un baño de masas en el concierto organizado.

Rocío Carrasco vuelve a emocionarse al recordar a su madre

Tal y como se puede ver en los vídeos que ha compartido una internauta a través de su perfil de Twitter, Rociíto vuelve a emocionarse al hablar de su madre. Para la empresaria, regresar a Sevilla supone «venir a su casa». «Para mí es una noche muy emotiva. Para mí venir a Sevilla supone venir a su casa. Me trae muchos recuerdos. No quiero empezar a llorar ya porque sino no voy a parar«, ha comenzado a decir con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas.

«Sé que ella estaría orgullosa. Yo os vuelvo a dar las gracias de corazón. Espero que disfrutéis. Son 16 artistas como la copa de un pino que cada una de ellas ha puesto su timbre y su sello en una canción de mi madre. Lo han hecho con todo el respeto y todo el amor del mundo. Y lo han hecho por vosotros», ha dicho Rocío Carrasco antes de que diera comienzo el concierto. Puedes ver todas sus palabras en el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Un concierto que reúne a 17 mujeres cantando por la ‘Más Grande’

Tan solo unos minutos antes del concierto, Rociíto hablaba sobre el concierto y revelaba algunas sorpresas que los espectadores disfrutarían este miércoles en la noche. «El fin de fiesta no podía ser otro estando en Sevilla que un tablao flamenco«, ha revelado la empresaria. Además de esta sorpresa, 17 artistas se suben al escenario para interpretar las canciones más emblemáticas y míticas de Rocío Jurado. Y es que este concierto será un nuevo tributo a Rocío Jurado después del que se celebró el pasado 8 de marzo en el WiZink Center de Madrid. El espectáculo quiere presentar a la artista no solo como un referente en el mundo de la música, también como una pionera en cantar al desamor desde una perspectiva de mujer. «Su discurso siempre fue y será coherente y comprometido con la reivindicación de los derechos de la mujer», señala la nota de prensa.

