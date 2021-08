«Hay escritos con reflexiones de su vida», ha confirmado la colaboradora en su esperado regreso a ‘Sálvame’.

Después de un verano desaparecida, Rocío Carrasco se ha reincorporado a ‘Sálvame’ para hablar del diario secreto de su madre, Rocío Jurado. Fue José Ortega Cano quien abrió la caja de Pandora sobre este asunto al reconocer que existían ciertos escritos de la artista: «Sé a qué escritos se refiere y dónde los ha encontrado», decía. Sin embargo, al día siguiente se retractaba de lo dicho y negaba la mayor. «No la he visto en mi vida con un diario. No conozco nada del diario, no tengo nada. Era una broma». De este modo, la pelota quedaba en el tejado de la madrileña. Solo ella puede confirmar o desmentir si la de Chipona plasmaba sus pensamientos más íntimos en un papel.

Ortega Cano «miente cuando dice que sabe dónde encontré esos escritos»

Sobre lo que ha contado el diestro ha contado, sincera: «Ha sido un adelantamiento por la derecha. Nunca me he pronunciado sobre eso, ni siquiera en privado». Incluso ha dicho que Ortega Cano no ha sido fiel a la verdad: «Miente cuando dice que sabe dónde encontré esos escritos». Sin embargo, no ha negado que el diario exista: «Hay escritos con reflexiones de su vida. No es un diario. Son anotaciones, reflexiones, vivencias. No sé por qué lo llaman diario».

Cree que a José Ortega Cano, al hablar del diario de la cantante se le escapó un asunto que le es ajeno, ya que no ha tenido conocimiento profundo sobre ello… ni contacto directo con los escritos de Jurado: «Sé por qué él da esa información. Sé de dónde viene», decía, sin querer entrar en más datos sobre el torero. Sí ha revelado, en cambio, que «alguien que no es de la familia sabía de la existencia del diario». Un diario de cuyo paradero, de momento, no ha facilitado mayor información.

Ha adelantado el contenido de la segunda parte de su docuserie: «Se está preparando desde la verdad»

Sobre el contenido del diario tampoco ha dicho ni mu. Puede que se reserve esta información para la segunda parte de su documental, que arrancará el próximo otoño, y que llevará por título ‘En el nombre de Rocío’.

Precisamente de la nueva entrega de su documental ha adelantado: «De ‘En el nombre de Rocío lleva la gente hablando mucho tiempo’. No es una serie que se haga desde el rencor, desde la venganza, desde el resentimiento o desde la maldad. Se está preparando desde la verdad. Que en eso sí me han educado. Me han educado en la verdad. No me han educado ni en rencor ni en la venganza, pero en la verdad».

Carrasco ha querido dejar claro que las respuestas que han dado sus familiares a lo que ha contado hasta ahora «han mentido todos, sus hermanos, su cuñado». Sin embargo, se ha mostrado menos incisiva con Rosa Benito, de quien ha dejado caer que la ha tratado con mayor ‘suavidad’ que aquellos que llevan su sangre. «Rosa ha tenido sus cosas, pero Rosa ha sido más cascarón de huevo. Es como cuando juegas y hay alguien que no se la liga nunca. Rosa ha sido diferente. No siendo de mi sangre, conmigo ha sido diferente. En estos tiempos en los que hemos vivido y desde que desapareció mi madre, sí ha sido diferente», reflexionaba.

«Cuando se diga algo voy a contestarlo taxativamente porque ya no puedo más»

«En esta docuserie se va a ir demostrando la verdad. Se va a ver la realidad de lo que ocurría y de lo que ha ido ocurriendo en la vida de mi madre. Vamos a ver todas esas cosas que se han dicho, si son ciertas o si no son ciertas. Creo que casarse no fue una decisión acerada y lo seguiré creyendo hasta el día que muera. Punto pelota», añadía.

Asimismo, anunciaba que a partir de ahora no volverá a callarse cuando se hable de ella en los medios de comunicación: «De todo lo que se ha ido diciendo voy a hablar taxativamente, cada vez que se diga algo que no sea voy a contestarlo taxativamente, porque ya no puedo más».

Antes de zanjar el tema del diario secreto de Rocío Jurado, Rociíto ha admitido que tras su muerte sus anotaciones no fueron lo más destacado que encontró entre sus pertenencias: «Lo más importante que yo encuentro no es eso», anunciaba. «Creéis que es eso, pero no lo es».