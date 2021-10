Rocío Carrasco lleva muchos días sin reaparecer en un plató. Eso sí, esto no ha evitado que haya iniciado la grabación de la docuserie.

Rocío Carrasco lleva justo 50 días sin pisar un plató. A pesar de que ‘Sálvame’ la fichó como defensora de la audiencia para que acudiera una vez a la semana, nada más lejos de la realidad. Solo ha acudido en dos ocasiones a su puesto de trabajo, una sección que no ha terminado de conquistar a la audiencia por su falta de continuidad. De repente, dejó de aparecer en la pequeña pantalla, siendo su desaparición un motivo por el que copó titulares. Pocos entendían el motivo por el que sin previo aviso se había alejado de los medios, no obstante, fue ella misma quien poco después desveló la razón. Había estado inmersa en la preparación de su docuserie, un proyecto que no se estaba grabando todavía y sobre el que estaban cuidado cada detalle para evitar demandas. No quieren que haya vacíos legales y harán todo lo posible por escudarse en la ley, pero ya han tomado la decisión de seguir adelante. Rocío Carrasco y sus jefes se han puesto manos a la obra y ya han comenzado a grabar ‘En el nombre de Rocío’, por lo que pronto llegarán a televisión.

Rociito está recabando pruebas, testimonios así como datos que expliquen las razones por las que su familia estaba en su contra, tal y como avanza Look. Aunque en un principio la segunda temporada de la docuserie está centrada en los familiares de su madre con los que actualmente ella no mantiene ningún contacto, ya hay quien ha movido ficha para frenar a Rocío Carrasco y su docuserie. Entre ellos, Gloria Camila, quien ha interpuesto una demanda contra ella para evitar que los diarios de su madre vean la luz. Por ello, ha presentado una demanda con diligencias preliminares de exhibición de los documentos privados y personales de Rocío Jurado, acción legal con la que pretende derribar cualquier plan de Rociito. No está dispuesta a que estos documentos privados se hagan públicos y hará todo lo posible para evitarlo.

La hija mayor de Rocío Jurado no se ha quedado de brazos cruzados ni piensa hacerlo. Tanto ella como la cúpula de La Fábrica de la tele sabe perfectamente qué pueden contar y lo que no y, sobre todo, cuáles son las posibles consecuencias de lanzarse a la piscina. No sería la primera demanda que recibieran y es que cabe con la primera temporada, ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, recibieron varias denuncias. Entre otras por parte de Antonio David Flores, quien demandó a la productora por despedirle nada más empezó la docuserie, rescisión de contrato que la jueza ha catalogado como improcedente y por la que deben pagarle más de 80.000. Ahora, buscan protegerse a nivel legal de cara a una nueva entrega y para ello están informándose al dedillo.

Fue la semana pasada cuando Rocío Carrasco reapareció frente a los medios, eso sí, no lo hizo en un plató de Mediaset sino en un desfile de moda. Para sorpresa de muchos, la que tildaron como ‘fichaje de bomba de la cadena’ posó ante los fotógrafos la pasada semana, en concreto, apoyó a Palomo Spain enfundada en un traje verde lima. Lo hizo sonriente y ajena a todas las polémicas que ha protagonizado en los últimos meses, pues prefirió disfrutar del front row, donde había otros rostros conocidos como Fiona Ferrer, Andrea Levy o Paco León.