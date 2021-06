Risto Mejide ha explicado a la audiencia de ‘Todo es verdad’ la escalofriante situación que vivió con José Luis Moreno en el año 2012.

Risto Mejide este martes se vio obligado a cambiar de arriba a abajo el estreno de ‘Todo es verdad’ en televisión. La detención de José Luis Moreno cambió los planes del espacio y centraron el programa en el productor, aportando testimonios exclusivos y analizando todos los datos hasta ahora conocidos. Las redes sociales aplaudieron todo lo conseguido en un tiempo récord y fue Risto, quien generoso con la audiencia, quiso compartir una anécdota con todos aquellos que le estaban viendo. No había dicho hasta ahora el escalofriante momento que vivió en el año 2012, pero se armó de valor y explicó por qué motivo cree que José Luis Moreno es todo menos empático.

“Lo puedo justificar. Existen imágenes grabadas, pero no emitidas. Lo digo muy rápido. Hubo un concursante en ‘Tu sí que vales’ que cayó a plomo. Un concursante de números aéreos que cayó. Se grabó, pero no se emitió, lógicamente, porque el hombre cae y aquello era un charco de sangre», comenzó diciendo el presentador. Entonces, tanto él como Merche y José Luis Moreno eran jurados del talent show, por lo que trabajaban mano a mano y pasaban muchas horas juntos. Se pudieron conocer mejor, aunque eso implicara ver rasgos oscuros del otro. La reacción de José Luis Moreno fue inesperada para todos, ya que mientras el público, Merche y el equipo estaban terriblemente preocupados por el concursante, el productor mostró una grandísima frialdad. «Merche estaba a mi lado y se pone a llorar. Yo la consuelo, me la llevo fuera de plató. Todo el mundo empieza a irse. ¿Quién fue la única persona que se mantuvo en el sitio, esperando y diciendo: ‘Bueno, ¿Cuándo seguimos?'», espetó Risto. “Esto es verídico, tal cual lo cuento. Hasta hoy no lo había contado, por cierto”, añadió.

Sus palabras no han sorprendido si se tienen en cuenta todos los testimonios que en solo unas horas han visto la luz. Uno de ellos el del cantante, Serafín Zubiri, que insistió en que José Luis Moreno no es trigo limpio y que a él, a día de hoy, todavía le debe dinero. «Casi se me había olvidado porque ocurrió hace 12 años en un programa que hicimos en Castilla y La Mancha. Lo mío tampoco es mucho dinero realmente, pero el dinero es lo de menos, es el hecho en sí. Que una persona abuse de su poder y vaya creando empresas, luego las va destruyendo y entretanto vaya dejando ese lastre por detrás…Entiendo que hay que desenmascarar a alguien que da una imagen diferente a la que realmente tiene«, comentó. Otros como Yolanda Ramos, le reclamaron en pleno directo el sueldo que todavía le debía años después de haber trabajado con él. Le acusan de no tener escrúpulos y de ser avaricioso, no obstante, su mayor preocupación ahora es su escenario judicial.

Este martes fue detenido por un presunto delito de organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes y ha pasado la noche en los calabozos a la espera de pasar ante el juez. Las investigaciones policiales de la operación bautizada con el nombre de ‘Titella‘, sitúan al productor como líder de un complejo entramado societario que supuestamente se utilizaba para blanquear grandes cantidades de dinero. Los agentes calculan que los investigados podrían haber estafado más de 50 millones de euros.