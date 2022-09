A Risto Mejide le gusta hacerse el duro y dar una impresión de cara a la galería de ser frío como un témpano e implacable a la hora de juzgar. Al menos así ha sido su papel en ‘Got Talent’ y siempre que se ha puesto la chaqueta de juez, aunque no puede ocultar en ocasiones que tiene su corazoncito y hay momentos y gestos que le obligan a bajar la guardia y mostrar sus sentimientos. Ahora que ha roto con su esposa, Laura Escanes, el publicita reconvertido en presentador se encuentra viviendo una de sus etapas más complicadas. Pero eso aún no se muestra en las audiciones del talent show, pues es grabado y aún su relación con la joven influencer seguía estable y no mostraba visos de agotamiento. Así, hemos podido ser testigos de un tierno momento sucedido cuando Risto Mejide recibe una llamada inesperada de su ahora exmujer y su hija Roma.

En la última gala de ‘Got Talent’, Risto Mejide nos ha dejado conocer su faceta más tierna al hablar con su hija durante un impás en las grabaciones de las audiciones. El miembro del jurado más duro habló con su hija a través de una videollamada y respondió a su principal preocupación al no saber dónde está su papá: “¿Cómo estás, cariño?”, le preguntaba él sin poder evitar que se le caiga la baba al ver a su hija en la pantalla de su teléfono. Un visión cercana e íntima del presentador de ‘Todo es mentira’ que nos ha permitido ver el cariño con el que habla con su princesa, como hasta ahora nunca antes le habíamos podido descubrir.

Risto Mejide charla un poco con su hija para después despedirse con especial cariño y muchos ‘te quiero’, a lo que se puede oír al otro lado del teléfono responder también a Laura Escanes: “Un besito, adiós”. Un contacto exprés que nada hacía presagiar que semanas más tarde la pareja anunciaría su deseo de separarse, emprender caminos por separados y tratar de ser felices solos tras siete años compartiendo sus días. Fue Laura Escanes la encargada de anunciar el fin de su matrimonio con dolor, pero dejando claro que el cariño seguía ahí y que su vida siempre estaría vinculada a la del publicista.

Un mensaje al que Risto Mejide respondió mostrando su pesar: “Solo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos… Antes de seguir cada uno por su lado, solo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. El amor no se acaba y te seguiré queriendo el resto de mis días. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor”, escribía el presentador para confirmar el fin de su matrimonio con Laura Escanes, que no de su amor y de la preciosa familia que han formado juntos.