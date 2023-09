El próximo sábado 23 de septiembre, Julio Iglesias celebra su 80 cumpleaños. El cantante con más proyección internacional que ha dado el país se convierte en octogenario y. con motivo de esta ocasión tan especial, uno de sus amigos, Richy Castellanos, le ha preparado una sorpresa muy especial. Se trata de un vídeo repleto de mensajes de felicitación en el que participan más de 400 rostros conocidos. El conocido relaciones públicas lleva preparando este regalo desde hace seis meses. A lo largo de este tiempo ha logrado que famosos como Maluma, Juanes, Alejandro Sanz, Felipe González, José María Aznar e incluso la Infanta Elena manden palabras de cariño al artista en vídeos cargados de cariño. "Julio cumple 80 años como rey de la música. Es mi gran amigo y las cosas hay que hacerlas en vida. Cuando alguien se va ya nadie hace nada. A mí me gusta hacer las cosas en el momento, por eso he querido hacer un homenaje grande a quien ha estado toda su vida en la carretera", dice Castellanos.

Hace unos seis meses, Castellanos, -relaciones públicas de salas tan míticas como Kapital, Barnon o Pachá-, tuvo la idea de avisar a su amplia red de contactos para pedirles que participaran en un vídeo donde sus seres queridos tuvieran la oportunidad de mandarle un mensaje: "Quise hacerle un homenaje a lo grande y felicitar a Julio Iglesias como se merece, con un vídeo viral. Porque este hombre todo lo que toca lo convierte en oro y porque es una gran persona". Hacer el vídeo, dice, ha sido "un trabajo de chinos", pero ya está a punto de ver la luz. Será el próximo sábado cuando verá la luz en las plataformas digitales y podrá verse "en los cinco continentes".

Rostros tan conocidos como José Bono, Nati Abascal, Carmen Martínez Bordiú, Simeone, Xavi Hernández, Joan Laporta, Enrique Cerezo, Matías Prats, el cantante colombiano Maluma o Iñaki Gabilondo se han sumado a esta iniciativa tan loable y que, sin duda, emocionará a Julio Iglesias. Este, por cierto, ha 'reaparecido' recientemente con motivo de la muerte de Pepe Domingo Castaño. "Te has ido esta madrugada y dejas un vacío enorme en la Familia Castaño. Qué honrado de haberte podido celebrar en tu 80 cumpleaños, y qué honrados nos has hecho a todos los Castaño por haber convertido nuestro apellido en sinónimo de talento, esfuerzo, profesionalidad, alegría y disfrute de vivir, valentía en luchar por tus sueños, y amor y orgullo máximos por tu familia y tu pueblo", decía en sus redes sociales, donde dedicó un emotivo mensaje al periodista deportivo.

La amistad de Julio Iglesias y Richy Castellanos viene de lejos. El cantante y el relaciones públicas se conocieron décadas atrás. "Me lo presentó Javier Hidalgo, hijo de Pepe Hidalgo, dueño de Air Europa. Me dijo: 'Vente, que Julio Iglesias viene a España. Desde entonces hemos tenido una amistad duradera. No nos llamamos por llamar, pero estamos al quite cuando es necesario. Y yo estoy a su disposición cuando me necesite y para darle cariño desde aquí", asegura Castellanos.

Julio Iglesias "está muy bien de salud", asegura su amigo Richy Castellanos

"Llevo 30 años trabajando. Me gusta cuidar a los artistas", señala. "Creo que este regalo que le hacemos a Julio es un vídeo histórico, una hazaña histórica. Julio tiene una transparencia natural. Es como el agua. Se le ve de lejos. Es un hombre que habla con el corazón. A a España. Es la bandera, el icono, el genio", destaca.

Sobre el estado de salud de Julio Iglesias, Richy Castellanos explica que está en perfectas condiciones. "Está muy bien. El otro día me dijo: 'Flaco, cuando voy andando y alguien me sujeta me hacen la foto. No me hacen la foto cuando camino por mi propio pie. Está muy bien de salud".

1 de 5 Richy Castellanos, con Vicente del Bosque 2 de 5 Castellanos, el relaciones públicas más conocido entre los famosos 3 de 5 Richy Castellanos, un hombre fiel y amigo de sus amigos 4 de 5 Amigo de Julio Iglesias desde hace décadas 5 de 5 Julio Iglesias, un "icono" para su amigo Richy