Rocío Carrasco ha dado un paso que nadie imaginaría que iba a dar nunca: llamar a Marta Riesco para ofrecerle trabajo. Si hace poco más de un año España entera se volcaba con ella tras su desgarrador testimonio sobre presuntos malos tratos por parte de Antonio David Flores, sus últimos gestos le están pasando factura. La audiencia ya no le tiene tanta estima como por aquel entonces y juzgan sus últimas palabras y actuaciones. Ahora se enfrenta a las críticas por haber tomado la decisión de llamar a la que era la novia de Antonio David Flores para pedirle que se suba al escenario y cante por Rocío Jurado en Sevilla el próximo 11 de mayo.

Rocío Carrasco llamó a Marta Riesco para invitarla a cenar y ofrecerle trabajo

Una llamada que se produjo justo cuando la reportera estaba baja de ánimos por su ruptura con el ex Guardia Civil y por el bloqueo de whatsapp del malagueño (hay que recordar que ya están juntos). La vimos llorar en televisión, completamente devastada por su separación tras haber luchado por su noviazgo jugándose incluso su puesto de trabajo. Rocío Carrasco fue consciente de que cuando una persona enamorada está destrozada porque se ha producido una ruptura y se siente defraudada por su pareja, esta puede convertirse en una persona despechada e intentar que la otra parte sufra. Pero no fue el caso de la reportera que, amablemente, rechazó la invitación.

La hija de Rocío Jurado, junto al director de la revista ‘Lecturas’, decidieron llamar a Marta Riesco para invitarla a cenar y ofrecerle un proyecto profesional «que no podría rechazar». Lo que no se iban a imaginar es que, a pesar de que muchos acusan a Marta Riesco de interesada y de buscar «fama», la colaboradora iba a darles un no por respuesta. Un NO en mayúscula, negrita y subrayado. Así lo ha dejado claro Riesco en su participación en el programa vespertino de Sonsoles Ónega, ‘Ya son las ocho’, en el que trabaja.

Marta Riesco ha dejado a todos con la boca abierta al desvelar la llamada que había recibido días atrás. A partir de ahí mucho se ha especulado del verdadero motivo de que Rociíto haya descolgado el teléfono. Marta asegura que creía que era «una trampa» y que le parecía «extraña la conversión». Según ella, lo único que buscaban era una fotografía de Rociíto y ella juntas para intentar destruir a Antonio David. «Marta Riesco se refugia en Rocío Carrasco tras su ruptura con Antonio David: las dos exs se unen contra él». Este podría haber sido uno de los titulares que hubiésemos visto en el caso de que Riesco hubiera dado una respuesta afirmativa a la invitación.

La reportera rechazó la propuesta asegurando que «era una trampa»

Sin embargo, la reportera sabía que lo que le estaban proponiendo no era normal. ¿En qué cabeza iba a caber que Rocío Carrasco, que tiene abiertas varias demandas contra Antonio David, quisiera ofrecerle un trabajo a la que fuera su pareja que lo ha defendido con capa y espada? Y es que si hay una persona que ha defendido su relación con Antonio David Flores con uñas y dientes esa ha sido Marta Riesco.

Además, por si fuera poco, después se ha desvelado que las intenciones era que se subiese al concierto homenaje a Rocío Jurado. Marta Riesco podría haber compartido escenario con artistas de la talla de Rosa López, Pastora Soler o Marta Sánchez. Con todo el respeto del mundo, a día de hoy la reportera no tiene la suficiente calidad vocal ni las tablas para acudir a este concierto e interpretar una canción de ‘la más grande’. Eso sí, ella ha desvelado que le hubiese gustado cantar ‘Como yo te amo’. Nada era entendible y todo muy cuestionable.

Con este gesto, Rocío Carrasco pierde el cariño de la audiencia

Precisamente, son muchos los internautas que cuestionan este paso de Rocío Carrasco. No entienden esta retorcida idea de subir a la novia de Antonio David Flores a cantar por la que fue la suegra del ex colaborador. Un sin sentido todo. «Rocío Carrasco quiere comercializar unas máquinas que transforman mierda en energía y quiere convencer a la Riesco que le ayude a llevar toda la materia prima de la charca incluida la Riesco», «Que Rocío Carrasco es veneno puro ya se sabía y además rencorosa y vengativa», «Rocío Carrasco está enferma… llama a la nueva pareja de su ex que tanto odia» o «flipando estoy. ¿Qué hace llamando Rocío Carrasco a Marta? Está señora está obsesionada», son algunos de los comentarios que se pueden leer a través de las redes sociales. La audiencia no entiende el comportamiento de Rocío Carrasco y ha dictaminado sentencia: el último paso de Rociíto es retorcido y cruel.