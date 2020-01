Tras la ruptura de Bigote Arrocet y María Teresa Campos el chileno se convirtió en uno de los hombres más buscados de la prensa del corazón. Sin embargo, el humorista decidió refugiarse lejos de España, junto a los suyos. Huyó de la polémica y casi un mes después se ha vuelto a enfrentar a ella. Sin embargo, lo llamativo de esta historia ya no es tan solo su nuevo estado sentimental, también su cambio físico. Ya no queda ni rastro de la barba que le ha acompañado durante los últimos años, su pelo luce distinto e incluso su estilo es más sobrio. Aunque, según una experta consultada, esta transformación no se debería únicamente a un cambio de look, sino a una metamorfosis estética que, a tenor de las últimas imágenes, parece haberle sentado de maravilla.

Desde la clínica Barba aseguran a la revista ‘Semana’ que Bigote está más rejuvenecido. «Haciendo un análisis del perfil y volúmenes faciales de Bigote Arrocet se evidencia un rejuvenecimiento facial integral que puede ser debido a un lifting facial para tratar la flacidez de su rostro», explica. Una intervención que oscila entre los 4.000 euros y los 8.000 euros. No obstante, esta no sería a su juicio la única operación estética que Edmundo se habría realizado últimamente. «Además, se podría haber realizado un rejuvenecimiento de la mirada como es la blefaroplastia y un tratamiento láser facial o resurfacing para rejuvenecer la superficie de la piel, quitar manchas, alisar arrugas y rejuvenecer el aspecto de la piel. Esto tiene un coste aproximado de 2.000 euros», apunta la doctora Barba.

Varios tratamientos que explicarían su nuevo look y que darían respuesta a muchas de las preguntas que los seguidores de esta historia se están haciendo en las redes sociales. Por el momento, su versión sobre la separación sigue siendo una de las más buscadas.