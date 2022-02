La guerra familiar en el clan Mohedano está muy lejos de llegar a su fin. El pasado lunes, Gloria Camila abría la caja de Pandora al lanzar duras palabras sobre Fidel Albiac. Según la joven, este se refería a ella y a su hermano José Fernando como «los inmigrantes» cuando ambos eran unos niños. Y recordaba que Fidel solía hacer «comentarios ofensivos» que no se le tienen que decir «a una niña».

Pues bien, ya se sabe cuál ha sido la respuesta del marido de Rocío Carrasco a las incendiarias palabras de la joven. Ha sido Jorge Javier Vázquez el encargado de desvelar cuál fue la reacción de Fidel Albiac al escuchar las declaraciones de su cuñada. El presentador, que se ha reencontrado con Rosa Benito en el plató de ‘Ya son las ocho’, fue testigo en primera persona de lo que dijo el andaluz al escuchar a la joven. El pasado lunes, minutos antes de la emisión de ‘Montealto: regreso a la casa’, el de Badalona se topó con el marido de Rociíto en las instalaciones de Telecinco.

Fidel, sobre las acusaciones de Gloria Camila: «Eso es mentira»

«Veo a un tío súper moreno en la reunión. Yo no sabía quién era por la mascarilla. Tenía puesto ‘Ya son las ocho’, y estaba Fidel», ha relatado. «Estaba ahí, justo escuchando lo que decía Gloria Camila. La primera palabra cuando dijo lo de los inmigrantes fue, mirando a cámara: «Eso es mentira… Y con la idea de que aquí hay alguien manejando», añadía el presentador. «Si él dice ‘nunca he llamado inmigrante a Gloria Camila’… Yo lo vi como cuando alguien dice una mentira tan grande de ti y es tan mentira que ni te inmutas».

«A mí Fidel no me lo ha dicho nunca«, sostenía Rosa Benito. «Pero lo que dice Gloria Camila también lo respeto. Ella es una niña que le duelen las cosas, lo que está viviendo. Yo no lo he oído nunca». Jorge Javier puntualizaba: «Yo he dicho lo que vi… No sé si en una conversación de yo qué sé qué… Hay una diferencia, que sería llamarlo continuamente «los inmigrantes»… No sé, se queda como muy en el aire». Sonsoles Ónega le ha recordado: «Hay cosas que no se pueden decir, Jorge, no me fastidies. Si no esto es la guerra». Su invitado se defendía: «Ahora van a decir que justifico eso. Evidentemente, si lo ha dicho de manera despectiva, no. Me parece que es un horror». Benito intervenía para dejar bien claro que «esto no se puede decir despectivamente, ni de gracia, ni de nada. Tú lo sabes. Son dos niños que eran muy pequeños. Tenían ocho años cuando su madre se va a Houston».

Fidel ha asistido «a una mujer incapacitada para enfrentarse a la realidad», según Jorge Javier Vázquez

En su intervención en ‘Ya son las ocho’, Jorge Javier ha asegurado que «Gloria está manejada» y que le gustaría tener más información sobre este los supuestos comentarios despectivos de Fidel Albiac a los hermanos de su mujer: «Quiero saber si fue una vez o no». A Fidel lo ha definido como un hombre que se ha encargado de «asistir a una mujer incapacitada para enfrentarse a la realidad. Si mueve los hilos o no, no lo sé». Rosa Benito comentaba: «Ellos llevan 20 años y estarán haciendo lo que estén haciendo».

Cabe recordar cómo se expresó Gloria Camila sobre Fidel Albiac ante las cámaras. «Para mí es negativa su influencia. Se dirigía a nosotros como los inmigrantes y hacía unos comentarios hacia mi padre… Una vez me preguntó qué edad tenía porque decía que estaba para el arrastre», decía. Desvelaba, además, que tras la muerte de Rocío Jurado, Fidel «llamaba para ver si nos habíamos ido». También explicaba que los descalificativos que Fidel usaba para referirse a ella y José Fernando son palabras que ella nunca escuchó de sus oídos: «Esto me lo cuentan personas», pero «he vivido cosas».

Gloria Camila: «Rocío Carrasco tiene un maestro en su vida, Fidel»

«Hay otra versión que no se ha encargado de contarme. Parece ser que incluso colaboradores de esta cadena como Alejandra Rubio saben más que yo. Desconozco lo que va a contar, pero si en mi banda hay un maestro en la suya hay otro que a veces es peor que el mío, Fidel. Ella también tiene un maestro en su vida«, concluía al hablar de su hermana.

