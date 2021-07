El representante de Rocío Flores evita en el último momento que se cruce con Rocío Carrasco en las puertas de Mediaset

Pudo ser, pero no fue. El gran temor de Rocío Carrasco es cruzarse con su hija, Rocío Flores, por los pasillos de Mediaset, pero a punto estuvieron en toparse en las puertas del edificio de la cadena. Escasos minutos transcurrieron entre la salida de Rocío Carrasco del plató de ‘Sálvame’, su nuevo lugar de trabajo en calidad de defensora de la audiencia con la sección ‘Hable con ella’, con la entrada de Rocío Flores a las instalaciones para acudir a su respectivo puesto en la gala de ‘Supervivientes’. Lo evitable pudo suceder y a punto estuvieron de cruzar miradas, si no fuese por la inestimable decisión de última hora que tomó el representante de la joven, Agustín Etienne, para evitar que tal ‘fatalidad’ se produjese.

El representante de Rocío Flores, alertado de que Rocío Carrasco estaba en el interior de las instalaciones de Mediaset, decidió en el último momento mandar al conductor del coche en el que viajaba junto a su representada a una puerta alternativa. Si el acceso y salida de los trabajadores de la cadena se suele producir por la misma entrada, donde se encontraban apostados numerosos medios de comunicación para informar de los pasos de madre e hija, esta última pudo llegar a su puesto de trabajo tras entrar al edificio por otra puerta. Una que no utiliza cuando acude a sus habituales colaboraciones televisivas, ya sean para comentar lo sucedido en ‘Supervivientes’ o para ocupar su puesto en ‘El programa de Ana Rosa’.

Vídeo: Europa Press

La organización de la cadena estaba en preaviso para que el fortuito encuentro entre Rocío Carrasco y Rocío Flores no tenga lugar bajo ningún concepto. Es una condición impuesta por la madre para evitar dar un paso atrás en su proceso de recuperación personal, asesorada por su equipo psicológico. Sus jefes y compañeros no solo la comprenden, sino que, a juzgar por lo sucedido este miércoles, han cumplido con lo establecido. Rocío Flores llegaba a Telecinco cuando aún su madre estaba en el interior del edificio, por lo que decidieron avisar al representante de la joven de que el vehículo en el que circulaban debía hacer parada en una puerta alternativa. Así hicieron y con ello evitaron que este encuentro entre madre e hija tras casi diez años sin verse se produjese.

Rocío Carrasco explica por qué no debe ver a su hija

Rocío Carrasco, nada más ser anunciada como nuevo miembro del equipo de ‘Sálvame’, fue preguntada por Jorge Javier Vázquez sobre cómo afronta un posible encuentro con su hija en los pasillos de Telecinco. Ella respondió tajante: “Yo no quiero retroceder en mi proceso y creo que debo segur para delante. Que las cosas aporten y que no resten”, asegura una serena Rociito, que no desea ver a su hija para que el impacto emocional del suceso no le haga revivir fantasmas del pasado que entorpezcan su recuperación. De hecho, para ello también evita ver imágenes de su hija incluso por televisión, bajando la mirada siempre que le han puesto imágenes de ella y limitándose a escuchar lo que dice para así poder responder a las preguntas.