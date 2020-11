Según ha podido saber SEMANA, Ana Obregón no retomará ‘Falso Directo’, la obra teatral que canceló cuando su hijo, Álex Lequio, empeoró.

A Ana Obregón le esperaban este mes de agosto planes profesionales muy prometedores. Estaba previsto que la actriz estrenara ‘Falso directo’, una obra teatral que ella protagonizaba junto a Andoni Ferreño, pero cuyos ensayos se pararon en seco con el empeoramiento de Álex Lequio. En el mes de marzo la canceló con la intención de retomarla en el futuro, sin embargo, solo dos meses después su hijo falleció. Todos sus proyectos se vinieron entonces abajo y ha sido más de 180 días después cuando, por fin, Ana ha revelado que vuelve al trabajo. Lo hará para dar las Campanadas en Televisión Española junto a Anne Igartiburu, pero ¿significa eso que retoma otros trabajos que tenía pendientes? Según confirman a SEMANA, Ana no se plantea su vuelta a los escenarios, tanto es así que desde el teatro Amaya, donde se iba a estrenar la citada obra, así nos lo aseguran.

«No hay ningún cambio, ojalá. Esta producción se aparcó. Desde la productora no tenemos ninguna noticia y en el teatro no tenemos ninguna fecha. Sabemos que no se reanuda ni la producción ni los ensayos ni nada», dicen a esta revista cuando les preguntamos por una posible vuelta. El hecho de que Ana Obregón esté volviendo a su rutina y poco a poco acepte alguna propuesta ha hecho pensar que quizás este tan solo sea el principio de su regreso televisivo. No obstante, desde el teatro lo desmienten e insisten en que, según la información que manejan, la cancelación no tiene vuelta atrás. «Entiendo que sí, que es definitivo porque esto se aparcó. Las otras personas involucradas en esto están con otras producciones», explica a SEMANA.

Se vendieron entradas, la fecha de estreno estaba fijada y había puesta mucha ilusión hasta que un fortísimo varapalo llegó a la vida de la actriz. El otro protagonista, Andoni Ferreño, dio hace tan solo unos días unas declaraciones a ‘Vanitatis’ con las que dejaba la puerta abierta a una posible vuelta. «Esto depende solo de ella (…) Si algún día tiene ganas, fuerzas y le sigue interesando hacer la obra, nos sentaremos y lo hablaremos. Igual le apetece esta obra u otra, lo entendería perfectamente», dijo el actor muy comprensivo. En su momento el argumento era una amable crítica a las audiencias de televisión, aunque todo apunta a que no se materializará, al menos, tal y como estaba prevista y con Ana a la cabeza. Han dado carpetazo y no se confía en que llegue algún día a buen puerto.

Son muchos los que desean ver de nuevo a Ana levantando el telón y al pie del cañón como siempre ha hecho, por ello, todo el que ha trabajado con ella tiene buenos deseos para la actriz. Su año no ha sido fácil en absoluto, ha hecho frente a la pérdida de su hijo y ahora solo piensa en recuperarse paso a paso. «No tenemos ninguna de noticia con Ana, pero desde aquí la deseamos que le vaya fenomenal porque se lo merece. Nos alegramos muchísimo de que vuelva a trabajar después de un palo tan grande», comentan desde el Teatro Amaya.

Y es que tanto rostros conocidos como anónimos aplauden que seis meses después de despedirse de su hijo para siempre Ana Obregón remonte. Ella misma confirmó que dar las Campanadas para ella era un verdadero honor y una vez más dejó claro quién es la persona que le da fuerza para continuar y este no es otro que su hijo, Álex Lequio. «Sé que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti, mi todo», escribió tras anunciarse el fichaje de la cadena pública para un momento tan emblemático.