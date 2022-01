Ibai Llanos y Ramón García han protagonizado las otras campanadas. La principal alternativa a las televisiones convencionales que ha sido la propuesta más seguida en Twitch. El Mejor Streamer de 2021 ha querido unirse a un viejo conocido de la última noche del año. La pareja, que se comió las doce uvas desde la Puerta del Sol, ha cosechado unos excelentes datos de audiencia con 800.000 seguidores. Una cifra que registra los aparatos conectados, por tanto el número de usuarios únicos superaría los dos millones. La retransmisión nos deja el emotivo regalo que Ramontxu le hizo a su compañero.

El veterano presentador regaló al streamer la pajarita que llevó en sus primeras campanadas en 1995. Una fecha destacada en su trayectoria profesional que vivió acompañado de su querida Ana Obregón a quien le mandó un cariñoso saludo. El año coincide, además, con el de nacimiento del joven bilbaíno que tiene 26 años. Un obsequio que recibió con emoción Ibai Llanos quien llevó la pajarita durante la retransmisión que comenzó a las 21.30 horas.

No fue el único momento destacado de la jornada, Ramón García también se emocionó cuando explicó que cerraba un 2021 especialmente complicado en lo que respecta a lo personal. «Para mí este año ha sido muy malo a nivel personal. Por eso ahora me acuerdo de mis hijas y de su madre, de la que me he divorciado este año, pero a la que quiero mucho», ha afirmado el vasco quien recordaba así a su exmujer, Patricia Cerezo, con quien estuvo casado durante 24 años.

Un nuevo récord

El streamer vuelve a marcar una cifra de vértigo con estas campanadas, las segundas que ha dado en su vida. Él mismo se ha mostrado entusiasmado por la buena acogida que ha tenido. «800.000 viewers de pico y 2.2 millones de únicos. Oleeeeee. Muchas gracias por verlo con nosotros. Espero que os los hayáis pasado bien. Qué guapo ha estado vivir esto, joder», ha afirmado a través de su cuenta de Twitter. Supera así a algunas cadenas nacionales como es el caso de Cuatro.

Un gran dato también para Ramón García quien ha vuelto a la Puerta del Sol donde se ha comido las uvas con los espectadores en un total de 17 ocasiones. Nada menos que 14 veces con TVE, dos con Antena 3 y una en Twitch. Él mismo aseguraba que si no llegaban al millón de espectadores sería un fracaso. «Si no llegamos a un millón me sentiré decepcionado». Un dato que han superado con creces en este recién estrenado año.

¡Feliz 2022!