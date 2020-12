Carlota Corredera ha pasado unos días en su Vigo natal donde ha recargado las pilas de cara a afrontar la última semana del año 2020

Carlota Corredera ha disfrutado de Nochebuena y el Día de Navidad junto a los suyos. La popular presentadora pasó unos días en Vigo, su tierra natal, su refugio favorito para desconectar y recargar las pilas. Carlota ha viajado hasta Galicia después de varios meses para reencontrarse con los suyos y aprovechar unos días libres para estar todos juntos. A pesar de que ha sido una escapada muy corta, le ha servido para recargar las pilas y volver al trabajo con mucha fuerza. Así mismo lo ha desvelado la propia Carlota Corredera.

«Pilas cargadas para acabar este 2020, Vigo siempre es mi fuente de energía 💙», ha escrito Carlota Corredera en una publicación donde aparece haciéndose un selfie en una de las playas más emblemáticas de la zona. Siempre que tiene unos días libre, la presentadora viaja hasta su Galicia para reencontrarse con los suyos además de disfrutar todo lo que su tierra ofrece: desde su variada gastronomía de alta calidad hasta todos los rincones repletos de naturaleza son dos de las señas de identidad de la tierra de Carlota Corredera.

Carlota Corredera ya ha vuelto al trabajo

A pesar de esos días de descanso y desconexión, la presentadora ya ha vuelto al trabajo. De hecho, este mismo lunes está al frente de ‘Sálvame’. La presentadora regresa al trabajo tras la Navidad más atípica que hemos vivido todos los españoles por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. A pesar de la situación que estamos viviendo, Carlota ha podido viajar hasta Galicia para disfrutar de una velada con su familia. Eso sí, siguiendo siempre las normas que marca cada Comunidad Autónoma para evitar así la propagación y el aumento de contagios de la Covid-19.

Han sido unas fechas muy especiales para todos, ya que ha significado el volver a reencontrarnos a ver después de varios meses alejados de los nuestros. Por esto, Carlota también lo ha vivido con mucha emoción y ha querido compartir con sus seguidores el feliz momento que estaba viviendo al volver estar en su ciudad. Hay que recordar que la presentadora siempre que puede y tiene unos días libres se escapa a Vigo, el lugar que se ha convertido en su refugio y en su fuente de energía.

La presentadora ha recibido el cariño de los suyos

Además de su familia y sus amigos, Carlota Corredera también ha recibido muchos mensajes de cariño en su última publicación. «Como te entiendo Carlotiña, yo soy de por ahí, estuve 1 año en el interior y me dije a mi misma » J… como boto de menos o mar » . Somos unas privilegiadas !!! Arriba AS RÍAS BAIXAS !!», «Que relax Carlota, a mi el mar me deja nueva a disfrutar nos vemos esta tarde guapa❤️» o «Siempre poniendo siempre mirando por nuestra GALICIA» son algunos de los comentarios que ha recibido.