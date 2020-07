La periodista ha tenido un contratiempo durante sus vacaciones del verano más raro. Sin embargo, de este desagradable episodio saca una lección.

Sara Carbonero ha dado comienzo a sus vacaciones más especiales junto a su marido, Iker Casillas, y sus dos hijos, Martín y Lucas. La familia se encuentra en el pueblo natal de la periodista, desde donde ha compartido algunas imágenes. Ahora, después de unos días allí en familia, Sara ha desvelado algunos de los momentos que han vivido durante estos últimos días. Todo parecía ir viento en popa, sin embargo, han tenido un percance que ha hecho que Sara reflexiones sobre lo ocurrido de la manera pública.

Y es que parece que han tenido un «incidente vacacional». A pesar de que este contratiempo podría haber fastiado los días de relax y desconexión, Sara Carbonero ha sacado una lección de este episodio. «Verano 2020. Ya sabíamos que iba a ser un verano “raro” y diferente. Todos o la mayoría lo estamos viviendo “al día”, sin grandes planes ni viajes, improvisando, adaptándonos, estando con la gente que queremos el máximo tiempo posible, buscando la manera de crear recuerdos bonitos y en ocasiones de aislarnos de la realidad», empieza explicando sobre cómo está siendo el verano.

Sin embargo, acto seguido ha querido compartir que ha tenido un incidente, del que ha preferido no hablar con detalle: «Hoy ha sido un día de esos en los que todo lo que puede complicarse, se complica. Nada grave, incidentes vacacionales sin importancia, contratiempos que te hacen cambiar los planes y que mientras a ti se te hacen un mundo, tu hijos lo disfrutan como una aventura súper divertida. Para ellos siempre todo está bien, porque lo está.

Aunque ha habido una complicación, Sara Carbonero desvela que finalmente ha sido un día maravilloso: «De hecho la de hoy ha terminado siendo una de las noches más bonitas de este verano, llena de cosas sencillas: un juego de toda la vida, una misión, unas linternas, una rana que aparece de repente, la luna distinta, buenos amigos, buena conversación, un baño a media noche, un colchón hinchable donde cada día cabe uno más, un “perna de pau” (helado preferido), un poco de música brasileira y muchas risas y complicidad», decía feliz.

Agradecida con la vida

Feliz con no seguir muchas veces los planes organizados y dejarse llevar, Sara se muestra muy agradecida con la etapa que le ha tocado vivir: «Probablemente habría sido también un día bonito si hubiéramos seguido el plan trazado pero con toda certeza no hubiese terminado igual. Hoy me duermo agradeciendo que la vida nos siga sorprendiendo y regalando momentos únicos y que tengamos la capacidad para apreciarlos. En definitiva que no perdamos nunca esa mirada de niño que nos haga ver las dificultades como aventuras y oportunidades para crecer, el Restform como la mejor suite del mundo y la naturaleza como el tesoro más grande».