Marta López se ha convertido ya en una de las ‘influencers’ más seguidas y famosas de nuestro país. De hecho, es cada día más activa en Instagram, donde cuenta ya con más de 145.000 seguidores. Un número que va creciendo por días y que le permite a la novia de Kiko Matamoros ser objetivo de muchas firmas de moda y de belleza, con el fin de promocionar a través de ella sus productos.

Sin embargo, a la vez que crecen los seguidores fieles, también crece el número de ‘haters’, es decir, personas que la siguen pero que comentan cada una de sus publicaciones con mensajes negativos hacia ella y su vida. Esto le pasa sobre todo por la persona con la que mantiene una relación, el colaborador Kiko Matamoros, con el que cumplió hace unas semanas su primer aniversario.

Y es que muchos la atacan constantemente por la diferencia de edad que hay entre ellos, unos 41 años. Marta López, cansada ya de leer este tipo de mensajes, ha querido compartir una reflexión para acabar con ellos, algo que no sabemos si conseguirá, ya que en las redes muchos se atreven a decir cosas a través de perfiles falsos o privados.

«Creo que al igual que consideramos lo «aceptado socialmente» lo que consideráis como producto de la sociedad patriarcal, o lo que consideramos como «normal» en parejas heterosexuales y que obviamente la homosexualidad es una condición y algo que está está (por lo general) aceptado socialmente, creo que deberíamos respetar las elecciones de cada persona», comenzaba explicando en su Instagram de la manera más rotunda.

«Creo que al igual que unos criticáis que hacemos X cosas porque se supone que es lo «normal», deberíais de criticar igualmente que la gente tenga que estar con personas de un rango de edad parececido al suyo porque si no, nos echamos las manos a la cabeza», comenta sobre las críticas que ha recibido por su relación con Kiko Matamoros.

Muy enfadada con algunos de sus seguidores, ha pedido respeto para que una persona esté con quien quiera: «Creo que si pedimos respeto para unas cosas y defendemos la libertad, deberíamos de dejar de ser tan retrógrados e hipócritas y dejar de asombrarnos porque una persona elija estar con quien le salga del alma», declara.

«Y que si consideramos aceptado y válido la homosexualidad, la transexualidad (generalmente, repito, aún hay mucho tonto suelto que no lo acepta), deberíamos de aceptar las parejas con diferencia de edad o al menos, respetarlo. Porque creo que no he visto un meme aún riéndose de las cosas que he mencionado antes. Sinceramente me da igual, a la vista está, pero me lo estáis mandando muchos el meme ese y las gracias, etc, y bueno, solo decir que la ignoracia es gratis, por eso hay tanta», dice enfadada, pero tranquila.

Cansada de todas las críticas, Marta López ha querido lanzar una reflexión para hacer pensar a sus seguidores. A pesar de que ha hecho público su malestar, la joven está tranquila y asegura que no le afectan para nada las críticas. Y ella seguirá compartiendo con sus fans más fieles su día a día, algo que lleva haciendo durante toda la cuarentena. A continuación, os contamos qué hace Marta para pasar los días en casa: