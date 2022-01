Rocío Flores no solo es la hija de Antonio David Flores sino que es muy amiga de Marta Riesco. Ambos se han convertido este miércoles en protagonistas de la noticia del día al confirmarse que mantienen una relación. El hecho de que la periodista haya dado el paso de «no negar la envidencia», nos ha llevado a todos a pensar qué tiene que decir Rocío de todo esto.

Desde ‘El programa de Ana Rosa’ han hablado con la joven, a la que parece haberle cogido de sorpresa todo esto: «Contaros que he escrito a título personal a Rocío Flores para preguntarle cómo estaba… textualmente ella me ha dicho ‘no lo sé». Rocío Flores ha sido escueta pero con esa respuesta se pueden sacar muchas conclusiones. Una de ellas, que prefiere no pronunciarse al respecto, y otra, que parece estar muy sorprendida con la publicación de esta noticia.

Lo cierto es que la joven se ha decantado por no dar ningún paso hasta hablar con su padre, con el que tiene una relación estupenda. A través de las redes sociales ha mostrado normalidad y ha dado los buenos días con una imagen de cómo ha pasado toda la mañana: trabajando en todos los proyectos que tiene entre manos.

Rocío Flores muestra naturalidad en sus redes sociales

«Hoy escucharán la versión de nuestra compañera y estaremos en Málaga para buscar la primera reacción a esta bomba informativa», así cebaban en ‘El programa de Ana Rosa’ este miércoles la versión de Marta Riesco. Prometían que la reportera iba a aclarar qué le unía a Antonio David Flores tras la portada de ‘Lecturas’, donde afirman que ya viven juntos. Dicho y hecho, pues la periodista ha confirmado su relación y ha revelado que el malagueño «pasa tiempo en su casa». Ha dejado claro que no negará lo evidente, aunque asegura que seguirá centrada en su trabajo, tal y como ha venido haciendo todo este tiempo.

Sus compañeros se han mostrado impactados en plató, ya que hace tan solo unos meses Marta Riesgo negó cualquier unión sentimental a Antonio David. Ahora se imaginan que lo hicieron para protegerse, por lo que entienden esta decisión por parte de la comunicadora. «A mí me ha sorprendido. Cuando se anunció la separación, se señaló a ella como la ‘otra’ y la culpable de la ruptura, a mí me dijo que no había nada cierto», ha dicho Antonio Rossi.

Por otro lado, otras compañeras como Ana Terradillos y Patricia Pardo, han apoyado a Marta Riesco, haciendo un alegato a favor del amor: «Terradillos y yo siempre hemos defendido el amor. Que disfruten, que sean felices, coman perdices y que viva el amor». Alessandro Lequio, por su parte, ha explicado que hace meses ella se lo negó, un discurso en el que ella cargó contra Olga Moreno, lo cual llamó la atención del italiano. «No me sorprende por mucho que nos lo haya estado negando. A finales de octubre, ella me estuvo negando rotundamente la historia con Antonio David. Sin venir a cuento, me habló con una crueldad extrema de Olga».

Olga Moreno, fiel a la discreción

Olga Moreno sigue fiel a mantenerse en silencio desde que se confirmara su separación de Antonio David Flores. Sin embargo, eso no impide que sea perseguida por la prensa hasta la saciedad para conocer cómo está llevando todas las polémicas que giran en torno a ella y su familia. Este mismo miércoles, ha vuelto al foco de la noticia, ya que su tienda ha amanecido cerrada.

Con la persiana de seguridad echada, Olga ha decidido colocar un cartel en ella para explicar que se ha visto obligada a cerrar su tienda. «Cerrado por enfermedad hasta el lunes 17 de enero. Disculpen las molestias», detalle en el cartel. La ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’ ha preferido no dar detalles sobre lo ocurrido, ni en el cartel informativo ni tampoco a través de sus redes sociales.

Vídeo: Europa Press.

Lo cierto es que aunque ella podría encontrarse enferma, Olga cuenta con una socia para que se haga cargo de la apertura y la atención de los clientes. Sin embargo, ambas han decidido cerrar la tienda y esperar hasta el próximo lunes para abrir de nuevo sus puertas.