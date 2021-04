La presentadora de ‘Sálvame’ está haciendo oídos sordos a las críticas por su viaje a Cádiz y sigue compartiendo imágenes de su increíble fin de semana familiar.

Paz Padilla ha sido la protagonista del fin de semana, pero no por algo agradable. Y es que la presentadora de ‘Sálvame’ ha recibido numerosas críticas en sus redes sociales después de publicar que se encontraba en Zahara de los Atunes, Cádiz. Llamó mucho la atención porque unas horas antes llamaba a la responsabilidad de cara a las vacaciones de Semana Santa.

A pesar de que ha dado explicaciones sobre el motivo de su viaje, la presentadora de televisión no ha parado de recibir mensajes críticos en todas las publicaciones que ha compartido. Hace apenas unos minutos demostraba una vez más que está haciendo oídos sordos y ha vuelto a compartir una nueva instantánea del pasado fin de semana.

«Siempre entre amor», escribe Paz Padilla junto a una instantánea en la que aparece ella tirada en la arena de la playa con una cadena que está colocada en forma de corazón. De esta forma, la presentadora sigue enseñando algunas de las imágenes que se ha hecho en el sur, donde ha pasado los días de vacaciones con su familia y amigos.

Paz Padilla sigue compartiendo imágenes de su viaje a Cádiz

En dicha imagen, muchos de sus seguidores se preguntan con qué tipo de trabajo ha tenido que cumplir Paz Padilla para viajar hasta Cádiz cuando la movilidad entre comunidades ha estado restringida. «Qué estás haciendo, los contratos de los trabajadores? Vaya tela», se pregunta uno de ellos al ver esta instantánea y haber leído la explicación que dio hace unas horas la presentadora de televisión.

«Soy una empresaria, tengo una tienda que se abre en Semana Santa, este fin de semana. A partir de aquí, estará abierta todo el verano. Tengo que contratar a gente porque no puedo hacerlo a distancia«, comentaba. De la misma forma, la jurado de ‘Got Talent España’ insiste en que la semana pasada se encontraba en Madrid y que volverá a la capital española en unos días también por motivos de trabajo: para estar al frente del espacio de las tardes de Telecinco y presentar su libro, ‘El humor de mi vida’.

Por otra parte, criticada también por el hecho de reunirse con sus hermanos en una terraza de Zahara de los Atunes, Paz Padilla se ha mostrado afortunada por poder reunirse con ellos después de que esta permaneciera ingresada en el hospital durante tres días a consecuencia del coronavirus. «Tengo la suerte de que mis hermanos están aquí… Es verdad que he estado ingresada y confinada y mis hermanos tenían ganas de verme. No puedo dar más explicaciones porque no las hay», sentenciaba.

No ha parado de compartir imágenes desde su tienda y junto a las dependientas

A pesar de justificar que su viaje estaba motivado por razones laborales, lo cierto es que al poco tiempo su última publicación en Instagram se han lanzado a criticar nuevamente sus palabras. «¿Trabajo? Ay calla, ¡¡es verdad!! Ya que tiene que despachar ella personalmente a sus clientes porque ha dado vacaciones de semana santa a sus trabajadoras», «Poca empatía», «Paz, en estos momentos estos mensajes no ayudan, crispan», «Vaya morro y eso que estuvo ingresada podía predicar con lo que dice», «Y no digáis que es por trabajo, que hay mucha gente que por culpa de estos irresponsable se llevan mucho tiempo sin poder trabajar y llevar un sueldo a su casa. Esta señora está forrada. No necesita ir a la tienda», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.