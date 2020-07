Alessandro Lequio ha sido preguntado por las últimas declaraciones de Antonia Dell’ Atte y esta ha sido su reacción ante las cámaras.

Este miércoles Antonia Dell’Átte fue la protagonista de ‘Lazos de Sangre‘. El programa que se adentra en algunas de las sagas más importantes de la crónica social se centró en la italiana, sin embargo, poco después se descubrió un dato inédito sobre el funeral de Álex Lequio. Según la modelo, su hijo Clemente ni siquiera fue invitado a la ceremonia ni tampoco se leyó la conmovedora carta que le había dedicado, algo que indignó profundamente a la modelo. Sobre ello ha sido preguntado el protagonista de esta historia, Alessandro Lequio, y su reacción ha sido clara: no quiere darle pábulo y su única intención es la de no responder a nada de lo que se ha dicho sobre él.

El italiano hace oídos sordos ante la polémica cuando los micrófonos de Europa Press le preguntan sobre lo sucedido y es que, por el momento, prefiere mantenerse al margen. Alessandro está centrado en recuperarse tras haber perdido a su hijo hace dos meses, algo que se le está haciendo cuesta arriba, tal y como él mismo reveló en ‘El programa de Ana Rosa‘. Después de ver la entrega que ‘Hormigas Blancas’ le dedicó a Ana Obregón y ver muchos instantes de su hijo, Lequio se rompió y con la voz entrecortada explicó cómo se sentía. «Yo estuve muy enamorado de Ana. El reportaje me despertó tantos recuerdos y emociones que no tengo capacidad para valorarlo, tampoco tengo ganas y nunca las tendré», dijo. Sin embargo, entonces no imaginaba el motivo por el que volvería a copar titulares.



Y es que después de hacer frente a su momento vital más duro su expareja, Antonia Dell’ Atte ha descubierto públicamente detalles con los que no está en absoluto satisfecha. A pesar de que como Dell’Ate se solidarizó plenamente con el dolor de Ana, con quien no termina de empatizar, ni mucho menos, es con Alessandro. «Clemente lo ha vivido como un tiempo malgastado que quería recuperar. Sabes que los hijos no son nuestros, son de Dios. Le dije a Clemente: ‘Si lo has amado él late dentro de ti’. Clemente es mayor. Pero no se hace diferencia entre hijos. Somos todos iguales. Clemente no fue invitado. Luego se enteró que había esta misa. Eso se lo tenía que haber dicho su padre. Primero fui yo y el padre se inventó cualquier cosa. Solo pidió que se leyera una carta. La carta no fue leída ni fue nombrado. Creo que de parte de Dado no hubo un pariente», lamentó. Palabras que alcanzaron gran repercusión, pues fueron completamente inesperadas.

A la pérdida de Álex tras una larga batalla contra el cáncer, se sumó este gesto que indignó a la maniquí y al hijo que Alessandro y ella tienen en común. «Es un dolor que se ha puesto encima de otro dolor, pero si ellos sentían que Clemente… No hay excusas. Uno lo llama y le dice: ¿Clemente, te gustaría venir? Y él dice: no puedo por la cuarentena. Por eso digo que he compartido mucho ese dolor de Ana».