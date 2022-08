El lunes 15 de agosto es una fecha importante para María Patiño: es su cumpleaños. Y no es uno cualquiera: ¡Acaba de hacer 50 años! También celebra su tercer año como mujer casada. Hace exactamente tres años que celebró su boda sorpresa con el actor venezolano Ricardo Rodríguez. El enlace tuvo lugar en las idílicas playas de Sri Lanka durante unas vacaciones de la pareja en esta nación insular situada al sur de la India. Esto hace que el día de su cumple sea también el del aniversario de la pareja, compartiendo así el protagonismo de con su marido en este día tan especial.

«Cruzamos océanos para encontrarnos», decía la periodista en su perfil de Instagram al anunciar el enlace. Emocionada, compartía algunas fotos del enlace con sus amigos, colegas y «patifans»: «Que vuestra vida sea una gran aventura». Aquella boda que celebraron en secreto después de 13 años juntos fue una verdadera para sorpresa para todos. Solo un grupo reducido de personas conocían las intenciones de la pareja. La mayoría de los compañeros de ‘Sálvame’ no sabían que iba a convertirse en una mujer casada.

Según la propia presentadora, la celebración nupcial fue casi como una locura. Y es que tanto ella como su actual marido no tenían nada planeado y lo organizaron todo en apenas una semana. A su llegada a España, María Patiño anunció que iba a formalizar su boda en España, ya que la boda no tiene validez legal en España. Incluso adelantó que organizaría una fiesta nupcial privada para sus allegados una vez que formalizara los trámites legales para ‘oficializar’ su unión con el venezolano.

Lo cierto es que, a día de hoy, la colaboradora y presentadora de Telecinco no ha dado el paso aún de hacer legal su matrimonio en nuestro país. Puede que el estallido de la pandemia en 2020 y las consecuencias que eso tuvo en las celebraciones privadas, como las restricciones de aforo, echaran por tierra sus planes. Quizás haya perdido ya las ganas de organizar un bodorrio con sus seres queridos en España. De lo que no cabe duda es que, ante los ojos de la justicia española, María Patiño sigue siendo una mujer soltera. Así, cumple 50 años como mujer soltera. Al menos en el ámbito restrictamente legal.

Ya son 16 años los que María Patiño y Ricardo son felices juntos. Se conocieron en el año 2003 en el plató de ‘¿Dónde estás corazón?’ y enseguida saltaron las chispas. Lo mejor de todo es que han sabido mantener viva la llama de la pasión. Para conseguirlo se han esforzado en no caer en la rutina. «Los dos luchamos para hacer planes diferentes y que no sea monótono», ha contado la gallega. Otro de los ‘secretos’ de su estable idilio es «estar compenetrados y tener, además, mucha independencia los dos. Cada uno tenemos nuestro espacio. Él no se mete en el mío y yo no me meto en el suyo». Qué mejor regalo de cumpleaños que seguir tan enamorada como el primer día.