Desde que se hace pública la lista de morosos de Hacienda, las miradas se ponen en las cuentas de nuestros famosos. Muchos de ellos aparentan tener una vida de lujo en sus redes sociales y siguen trabajando con empeño en sus profesiones, sin embargo, deben al fisco. En esta ocasión hay nombres que se mantienen, otros nuevos y otros que desaparecen y en SEMANA hemos querido hacerte una lista de los más llamativos. El primero en celebrar que no aparece en el ‘ranking’ es Kiko Matamoros, quien a través de sus redes sociales, ha insistido en que es el tercer año que no aparece en dicha lista. «¡Vaya por Dios! Resulta que por tercer año consecutivo no figuro en la lista de principales deudores de Hacienda. No obstante, se me sigue acosando públicamente con el tema, llegando a exhibir supuestos documentos oficiales en el programa VLV, el pasado mes de diciembre, afirmando que tenía una deuda de más de 1.200.000€ con el fisco«, ha escrito. Pero ¿quién sí aparece en esta lista?

Paz Vega vuelve a figurar, aunque con una cifra mayor. En concreto, ha aumentado su deuda en 440.000 euros, por lo que ahora debe más de 3 millones de euros a Hacienda. En la misma sigue también Patricia Conde, pero con una cifra mucho menor, así lo demuestra que haya descendido a 1,1 millones de euros y es que ha abonado más de 770.000 euros este 2021, lo que desvela que está más cerca de olvidarse de este problema financiero. Quien sigue en ella es Mario Conde, ya que debe más de 8 millones de euros a Hacienda, así como otros rostros conocidos como Ancelotti, entrenador del Real Madrid, que tiene una deuda de 1,4 millones de euros o el futbolista Dani Alves, que debe más de 2 millones.

El número de grandes deudores está en 3869, lo que se traduce en que hay un 20 % menos que en 2015, fecha en la que salió a la luz por primera vez esta lista. Este año han logrado salir nombres de la talla de Neymar o el expiloto Sito Pons, quienes por ello pueden estar muy satisfechos, pues han logrado deshacerse de las deudas que tenían con el fisco.