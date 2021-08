La presentadora de televisión está de vacaciones, pero no ha podido llevar a cabo una de sus aficiones favoritas por un problema de salud que le incomoda.

Llegados al mes de agosto son muchos los rostros conocidos los que hacen las maletas para viajar a sus destinos favoritos de vacaciones para desconectar y disfrutar de unos días de recargar pilas. El año es intenso para todos, por lo que con la llegada del calor, todos viajan hasta playas paradisíacas, donde descansan, comen y también ponen en práctica sus aficiones. Es el caso de Raquel Sánchez Silva, que estaba deseando bucear.

Sin embargo, la presentadora de televisión ha visto enturbiadas sus vacaciones, puesto que no puede llevar a cabo esta actividad que tan bien le hace a su cuerpo y a su mente. «Quien me conoce bien sabe que hay muy pocas actividades que me hagan más feliz que bucear. Para mí es una parte esencial de mi vida. Siempre he podido bucear y nunca he tenido problemas médicos que me lo impidieran hasta este verano. Una sinusitis aguda diagnosticada en Julio me mantiene lejos de mi azul. Un bloqueo inverso muy doloroso (en un ascenso que se me hizo eterno) me dejó claro que no era ninguna broma», ha escrito con tristeza.

Ha compartido lo mal que se siente por no poder realizar este deporte, que tan feliz le hace: «Por eso, este verano es precioso como todos, pero tengo el alma rara porque me falta la profundidad y el silencio que solo encuentro allí. Me han dicho que me cure bien. Llevo semanas recuperándome y espero poder bucear antes de que otro verano se me escape. Si no puede ser, el otoño será un poquito más triste. Mi amor por el mar no tiene límites y sin él soy un poquito menos yo. #diving #amoelmar«, ha terminado diciendo.

Raquel Sánchez Silva no puede llevar a cabo una de sus vacaciones

Como se describe ella misma en su perfil de Instagram, Raquel Sánchez Silva es muy aficionada al deporte. Sin embargo, este verano no va a poder llevar a cabo su pasión por el buceo. Aún así, la hemos visto hacer otro tipo de actividades, por lo que podría optar por ellas para seguir manteniéndose activa durante el verano.

Aunque no desvela en ningún momento dónde se encuentra de vacaciones, Raquel Sánchez Silva no para de compartir instantáneas de los días de relax. «El verano vuela. Siempre esos días largos que se escapan veloces. Y el descanso verdadero que se escapa. Y el otoño amenazante 🤣🤣🙂cada vez más cerca… (la peli de terror de cada año). A exprimir agosto. #novayaaser ¡felicidades a los que arrancan vacaciones!!», escribía hace unos días con emoción y con la seguridad de que es un mes para descansar de todo antes de tener que volver a la rutina.