Rocío Carrasco ha hablado alto y claro sobre la relación con su padre, Pedro Carrasco, así como el papel que jugó Raquel Mosquera en los últimos años de vida del boxeador en el último capítulo emitido en Mitele Plus de ‘En el nombre de Rocío’. Horas después, la peluquera se ha defendido de todos los ataques de la hija de Rocío Jurado.

Raquel Mosquera no tiene intención de quedarse callada, así lo ha hecho saber en sus anteriores intervenciones en televisión. Ahora, después de escuchar a Rocío Carrasco acusarla de mentir en su relato, la peluquera ha utilizado sus redes sociales para contestar. Eso sí, a modo de reflexión. «Elijo siempre ver con claridad, con los ojos del amor. Tengo la fortaleza para mantener la calma ante cualquier adversidad«, escribe tras desearle un buen día y buen fin de semana a sus seguidores.

Raquel Mosquera no tiene la intención de achantarse ante lo que se pueda comentar en la segunda temporada de la serie documental de Rocío Carrasco. En sus últimas apariciones en televisión, la peluquera aseguró que la empresaria y el boxeador tuvieron una última conversación gracias a ella. Sin embargo, la hija de La Más Grande ha tirado por tierra su relato y aseguró que fue por intermediación de Fidel Albiac. Sobre su última conversación con su padre, esta indica que fue sanadora y reparadora.

Rocío Carrasco considera que Raquel Mosquera fue muy injusta con ella tras la muerte de Pedro Carrasco puesto que apenas le dio acceso a los recuerdos familiares. «No tiene ningún tipo de sentimiento al que fue su marido, porque si los tuviera, no hubiera hecho lo que ha hecho. No sé si todo ha sido provocado por su situación, pero conmigo no ha tenido ningún tipo de deferencia ni ha tenido ningún tipo de respeto hacia mi persona. Ella ya tenía… yo ya veía cosillas que no me cuadraban. Pero yo era una niña, no podía descifrar ni diagnosticar absolutamente nada. Simplemente sabía que había cosas que no eran normales», indicaba.

«Raquel Mosquera no tiene vergüenza»

«Amigas como tal no éramos. Era una chica joven que era novia de mi padre. Aunque veía cosas que no me cuadraban», ha insistido, dejando caer que se percató de rasgos de su personalidad fuera de lo normales. «Él la quería, estaba a gusto. No sé cómo se conocieron. Lo que sí sé es que lo que ella cuenta no es», dejaba claro. Carrasco ha explicado también que el relato que ha ofrecido Mosquera sobre su vida en SEMANA no es cierto. Desmiente de manera rotunda que su madre le hubiera pedido que hablara constantemente de ella delante de su padre, en un intento por volver con él: «No tiene vergüenza. ¿Quién se cree Raquel Mosquera que era mi madre? No hacía falta que yo hablara de ella. Ya hablaba mi padre solo de mi madre».