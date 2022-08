Raquel Lozano y Omar Sánchez están disfrutando de sus primeras vacaciones juntos, siendo Ibiza su destino elegido. El mismo por el que, por cierto, también han optado Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Aunque ya han protagonizado su primera discusión en la isla debido a que el canario ha estado centrado en la tele, en vez de ella en ciertos instantes, hay algo que le preocupa todavía más. Si todo llega a buen puerto y finalmente se convierten en pareja, Raquel espera que Omar deje de tener un contacto continuo con su ex. Así se lo ha comunicado ella misma a algunos periodistas.

«Le pregunto por Anabel y me dice que sabe que están hablando porque tienen que solucionar cosas, pero si esto va para adelante no le va a hacer ninguna gracia que hablen todos los días», ha dicho Isabel Rábago. Raquel es consciente de que Anabel Pantoja forma parte de su pasado, pero quiere que el empresario pase página y no considera que de este modo pueda hacerlo. Ambos han iniciado caminos por separado y han rehecho su vida, tanto es así que no se plantean una reconciliación en el futuro. Solo permanecerá el cariño entre ellos y lo bonito que vivieron, dando igual que su matrimonio solo durara cuatro meses.

Si bien no se han atrevido todavía a publicar ninguna imagen juntos, lo que han transmitido es que están ilusionados y que, de momento, todo marcha viento en popa. «Todo está bien entre ellos, están disfrutando con más gente, lo único que desea es desconectar», ha explicado Rafa Mora. Unas palabras con las que se confirma que el comienzo de la relación no está sufriendo fisuras, a pesar de los rumores que ya hablan de crisis entre ellos. Anabel y Yulen, por su parte, aseguran que está feliz y que están disfrutando al máximo de las primeras semanas juntos fuera de ‘Supervivientes’. Ibiza, Cádiz e incluso Egipto son solo algunos de los puntos del mapa que han visitado juntos, lugares que han dejado grandes imágenes de la pareja.

Este viaje a Ibiza no solo ha servido para que Anabel se cruce con su ex, Omar Sánchez, sino también para descubrir que él y Yulen se parecen más de lo que pensábamos. Ambos han lucido por casualidad el mismo bañador en las aguas cristalinas de Ibiza, un detalle con el que demuestran que tienen gustos muy similares y cuya coincidencia ha copado titulares.