Durante la mañana del lunes ha tenido lugar el funeral de Chiquetete en la Iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla. El cantante flamenco fallecía este pasado domingo a los 70 años después de unas complicaciones tras una operación de cadera. Su muerte ha sorprendido a todos y muchos han llorado su muerte.

La sorpresa del funeral ha sido la presencia de Manuel Cortés, el hijo que Chiquetete tuvo con Raquel Bollo. El joven ha querido dar el último adiós a su padre a pesar de que no tenía ningún tipo de relación. Ha estado acompañado de su primo, Kiko Rivera, que no ha querido dejarlo solo en ningún momento.

La colaboradora se ha sentado en ‘Sálvame’ para ofrecer sus primeras declaraciones tras el fallecimiento de Chiquetete. “Yo no tengo ningún sentimiento. Solo el dolor de mis hijos. Si te separas en situación normal bueno, pero como lo hice yo… Mi papel es apoyar a mis hijos y entiendo el dolor de los familiares”, ha comentado a su llegada al plató.

“En otro momento de mi vida hubiera saltado. Si dicen vamos a respetar, voy a respetar. Lo mío pasó. Yo tengo dos hijos, no quiero parecer fría, pero mentiría si dijera otra cosa. Era algo que sabía que podía pasar, porque estaba delicado del corazón. Pensé en mis hijos cuando me enteré de la noticia. No me removió nada. Solo pensé en mis hijos”.

“El único dolor que yo tengo tras la muerte de Chiquetete es por mis hijos. Una madre siempre sufre. Yo no puedo tener el dolor que tienen que tener los demás. No me ha sorprendido el dolor de mi hijo. Yo digo, qué bien los he criado y mis padres, que generosidad. Es lo que pienso. Han tenido una infancia feliz, dentro de un entorno familiar”.

“Los sentimientos de mis hijos son los que son. Uno ha optado por una cosa y otro por otra cosa. Eso no quiere decir que no sienta. Hace dos años que cerré ciclo. Me sale darle las gracias a los hijos mayores por darle el sitio a mi hijo, de arroparlo así. También quiero agradecer a Kiko Rivera porque no lo ha dejado en ningún momento. Mi hijo no sabía cómo iba a ser recibido”.

